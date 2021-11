Educación afea a los padres vascos que llevan a sus hijos con fiebre a clase

El Departamento de Educación, con su titular Jokin Bildarratz al frente, afea ciertas conductas irresponsables de padres que llevan a sus hijos a clase con fiebre, y con síntomas que podrían coincidir con los del coronavirus.

"Ha habido una relajación social que, en determinados momentos, nos ha llevado a adoptar medidas que son irresponsables". Así, ha asegurado esta mañana, llevar a un hijo de cinco años al aula "sabiendo que tiene fiebre o síntomas que pueden coincidir con covid es condenar a toda un aula a verse clausurada".

"Eso es relajación e irresponsabilidad", ha insistido, para afirmar, no obstante, que "siempre hay que actuar en positivo" y destacar "el gran trabajo que está realizando la comunidad educativa en los centros escolares, consiguiendo que el 99% de las aulas estén trabajando".

Actualmente hay 109 aulas cerradas, "lo que significa más de 17.300 abiertas". Prácticamente todas las cerradas son de menores de 12 años. Es decir escolares de Infantil y de Primaria radicados, sobre todo, en territorio guipuzcoano. "Es evidente que no es casualidad", admite.

Los escolares vascos sin vacunar están ahora en el punto de mira ya que concentran las mayores tasas de incidencia del virus. Es por eso que el Departamento de Educación enviará una circular a los centros para que extremen las precauciones en las actividades extraescolares, en los encuentros y en las merendolas.

En declaraciones a Radio Euskadi, el consejero Jokin Bildarratz, explicó que "fuera del centro relajamos las acciones con los niños", por lo que va a pedir "que se cuiden esos momentos para que no se produzcan contagios, que seamos igual de cuidadosos que en los centros escolares, donde están con mascarillas, limpieza de manos y ventilación de aulas".



LOS VEINTEAÑEROS, LOS REZAGADOS

Los veinteañeros, el colectivo que va más rezagado en vacunación, también está en el radar de Educación. Por ello, el consejero animó a los estudiantes de entre 20 y 29 años a que se vacunen. "Estamos yendo centro a centro donde los porcentajes de vacunación son más bajos, animándoles a vacunarse. Vamos mejorando, en los datos de 20 a 29 años hemos mejorado un 1,5%, pero hay que seguir para poder mejorar".

Tras afirmar que está "muy preocupado" y asegurar que "es suficiente el que un aula este cerrada para que el consejero de Educación y el sistema educativo vasco este preocupado", destacó que "tanto cuantitativa como cualitativamente estamos mejor que hace un año".

"Cuantitativamente es evidente porque los números son mejores que los que teníamos el año pasado, y cualitativamete también porque el propio sistema tiene otra manera de responder, porque ha tenido recursos desde primeros de septiembre y porque ya lleva dos años prácticamente de pandemia y es capaz de responder, tiene unos protocolos claros y está trabajando de una manera muy intensa", indica.



LOS MENORES, LOS SIGUIENTES EN VACUNAR

Bildarratz afirma que "daremos un salto cuantitativo y cualitativo importante cuando podamos vacunar a los menores de 12 años". En ese sentido, dijo que esperan que la EMA lo autorice mañana y, a partir de ahí, confía en que se puedan adoptar las decisiones "necesarias y suficientes para que en el plazo más breve posible se pueda vacunar a los alumnos menores de 12 años".

Por otro lado, y en su opinión, la implantación del pasaporte covid "hubiera ayudado a motivar" a quienes no se han vacunado, aunque defendió la decisión de no recurrir la decisión del TSJPV, en base al criterio de "no judicializar este tipo de conflictos".