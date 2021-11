El volcán de La Palma crea un nuevo delta sobre el mar y obliga a confinar a 3.000 personas

La lava que ha alcanzado el mar a mediodía de este lunes en la parte norte de las coladas, cerca de Tazacorte, está generando un nuevo delta lávico o fajana y ha obligado al confinamiento en sus casas de unas 3.000 personas, una medida que se mantendrá al menos durante 24 horas.



Aunque las emisiones de dióxido de azufre han marcado un mínimo desde que comenzó la erupción, con entre 900 y 1.300 toneladas diarias, el viento del oeste y el suroeste ha provocado problemas en la calidad del aire en los municipios al este, fundamentalmente Santa Cruz de La Palma, Breña Alta y Breña Baja.





Más imágenes desde la montaña de La Laguna at 10.20 hora canaria / More footage from La Laguna mountain at 10.20 am Canarian time pic.twitter.com/hwz0nHTU2Q