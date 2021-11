El volcán de La Palma sigue liberando lava con fuerza dos meses después

El Aeropuerto de La Palma se encuentra inoperativo esta mañana de sábado por acumulación de cenizas procedentes del volcán, ha informado AENA, mientras que el resto de aeropuertos de Canarias se mantienen abiertos sin novedades. La compañía aérea Binter ya ha anunciado la cancelación temporal de sus conexiones con La Palma al menos hasta el vuelo de las 13.00 horas incluido, mientras sigue evaluando la situación.





Más imágenes de esta tarde cerca del Mirador Astronómico del Llano del Jable / More footage this evening near the Llano del Jable Astronomical Viewpoint pic.twitter.com/bDRyhqeh84