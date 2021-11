El volcán presenta tres frentes activos y uno afecta a viviendas y suelo agrícola

El volcán de Cumbre Vieja presenta actualmente tres frentes activos, uno que va desde Montaña Rajada al norte de Montaña Cogote --colada 11--, otro que sigue alimentando los deltas lávicos y el tercero, el más intenso, que discurre entre las coladas 4 y 7.



En rueda de prensa, el director suplente del Pevolca, Rubén Fernández, y la vulcanóloga del IGN, Carmen López, han señalado que está ocupando espacio nuevo a costa de viviendas y explotaciones agrícolas pero se ha ralentizado y avanza a unos 20 metros por hora.





Vídeo tomado desde la zona alta de Tacande a las 14.00 hora canaria / Video taken from the upper area of Tacande at 2:00 pm Canarian time pic.twitter.com/Jw1lJ6SxXM