Margarita del Val: "Las vacunas contra el coronavirus son las más seguras de toda la historia"

La viróloga, química e inmunóloga del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Margarita del Val, ha impartido la conferencia 'La inmunología de la pandemia y de la campaña de vacunación' en el salón de actos de la Escuela de Doctorado y Consejo Social de la Universitat Jaume I, organizada por la Cátedra Ciutat de Castelló, donde ha asegurado que las vacunas contra el SARS-CoV-2 son las más seguras de toda la historia.

Margarita del Val ha iniciado la conferencia explicando la importancia y el por qué se necesitan las vacunas, ya que -ha dicho- lo que hacen las vacunas es entrenar al sistema inmunitario, estimular la inmunidad, "y por eso son la solución a las infecciones y a las pandemias".

Ha destacado que el virus SARS-CoV-2 es un virus más, "no es el más virulento conocido", pero -ha aclarado- lo que ha ocurrido para su propagación es que cuando llegó no había ninguna defensa inmunitaria contra él. "No es el más contagioso, de hecho, la varicela es tres veces más contagiosa, o el sarampión, seis veces más e, incluso, no es el más mortífero", ha apuntado la virólogo, quien ha puesto como ejemplo que el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), sin tratamiento, "provoca la muerte al 90 por ciento de los infectados, mientras que este coronavirus sólo el 1%".

La coordinadora de la Plataforma de Investigación en Salud Global del CSIC ha destacado que el problema del SARS-CoV-2 es que es un virus silencioso. "No se transmite tanto como otros pero lo hace de una manera muy silenciosa de tal forma que el día que tenemos la mayor cantidad de virus en la nasofaringe es de uno a tres días antes de los síntomas, si los tenemos, de forma que cuando ese primer día nos estamos pensando si ese picor de la garganta es la COVID, pues resulta que llevamos dos o tres días contagiando a todos nuestros contactos", ha dicho.

Del Val ha afirmado que la capacidad que tiene cada uno de de contagiar a los demás es más o menos la misma en todas las situaciones, incluso vacunados, aunque es un poco más baja, y la consecuencia de esto es que se infectarán todos, "antes o después", ya que "es un virus que no se podrá erradicar porque no se podrá vacunar a todas las personas adultas del mundo".

MUTACIONES

Respecto a las mutaciones del virus, Margarita del Val ha explicado que "la vida es mutación, el que existan variantes es intrínseco a la vida", así como que los coronavirus mutan poco, "de hecho mutan diez veces menos que el virus de la gripe".

La investigadora del CSIC ha destacado también la importancia de la memoria inmunitaria, que es como la memoria normal pero del sistema inmunitario. Con dos estimulaciones, con dos dosis de la vacuna, se tiene una buena respuesta inmunitaria, y las siguientes estimulaciones serán mejoras para esta memoria, ya que se generan anticuerpos con mayor rapidez y casi no se tendrán síntomas, según ha subrayado.