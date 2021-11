Mientras se dispara la compra de linternas y camping gas por si el panorama se pone oscuro, Olentzero tiene el stock asegurado y las empresas lidian con los problemas de suministro que provocan retrasos en artículos puntuales

Que no cunda el pánico. Ni nos vamos a quedar a dos velas por el gran apagón vaticinado en Austria ni los problemas de suministro de Asia van a dejar a Olentzero sin stock. "Hay que llamar a la tranquilidad de los clientes", coinciden fuentes del sector comercial, mientras algunos consumidores adquieren linternas y pilas por si el panorama se pone oscuro. "No hay escasez, pero la venta de estos artículos ha aumentado de forma muy notable", aseguran. Como botón de muestra, las tiendas de Decathlon, donde en las últimas semanas, dicen, han notado "un incremento de la demanda de productos de menaje para camping, como hornillos y camping gas".

Federico Mañes

Ferretería Ezpeleta

"Se ha incrementado la venta de linternas y pilas"

A Federico Mañes, gerente de la bilbaina Ferretería Ezpeleta, no le cabe ninguna duda de que "el incremento de un 10% registrado últimamente en la demanda de pilas y linternas" está motivado por la inquietud ante un hipotético apagón. "Tiene que ser por eso porque son peticiones de producto que antes no se producían en esta cantidad y ahora, como existe esta preocupación, está asociado", afirma y añade que les han solicitado incluso artículos que no venden, "como hornillos de gas".

La crisis de abastecimiento, cuenta, también se ha notado en este negocio, que se dedica a la distribución de ferretería a nivel estatal. "Desde hace unos cuantos meses se están alargando los plazos de suministro de ciertos productos. En algunos casos los retrasos llegan hasta seis, siete u ocho meses", detalla este profesional. Esta demora afecta a su punto fuerte, los herrajes de puertas y ventanas. "Hay referencias de manillería, productos de seguridad, como bombillos, que acumulan retrasos importantes debido a que el fabricante no tiene las piezas necesarias por los problemas para traer contenedores de Asia", explica.

José Manuel Buces

Super-Ego Tools

"Lo del apagón ha sido una auténtica psicosis"

Ya a comienzos de año en Super-Ego Tools, una empresa de Abadiño que comercializa, entre otros, productos de camping, comenzaron a "sufrir problemas con la cadena de suministro", que se unieron a "un incremento importante de la demanda" que ya venían registrando desde el ejercicio anterior. "Si ya estaba la situación tensa, con lo del apagón el tema se ha desmadrado, ha sido una auténtica psicosis. Con las cocinas de gas ya estábamos limitando las cantidades porque el proveedor no daba abasto, pero lo de las botellas de gas ha sido una barbaridad hasta el punto de que en una semana recibimos una demanda similar al consumo habitual de cuatro o cinco meses", detalla José Manuel Buces, director general de la compañía, que ha rechazado "pedidos de 10.000 botellas" de clientes nuevos. "Nunca hemos creído en la cultura del pelotazo. Nos parece más importante mantener el servicio a nuestros clientes de toda la vida", dice. A ellos también les han tenido que racionar. "Aun así, en las últimas dos semanas hemos suministrado el doble de lo que hubiéramos suministrado antes de anunciarse el black out".

Luciano Reguera

No alimentación de Eroski

"La cadena funcionó en los tiempos más duros"

En Eroski no han apreciado "ningún tipo de movimiento que pueda indicar que el consumidor en Bizkaia se esté preparando para un gran apagón" y hacen un llamamiento "a la tranquilidad" respecto a los posibles desabastecimientos. "La cadena de valor ha mostrado su solvencia frente a las adversidades. Ha funcionado correctamente y sin roturas incluso en los tiempos más duros del confinamiento", destaca Luciano Reguera, director comercial de no alimentación de la compañía, quien apunta que "puede existir algún retraso en determinadas referencias, pero en ningún caso falta" de productos. Tampoco, añade, hay peligro de que "en los productos de alimentación exista desabastecimiento". "Hemos trabajado con mucha antelación la campaña de Navidad y el hecho de que nuestros proveedores sean mayoritariamente locales acorta la cadena y evita riesgos", explica.

Los juguetes, a juzgar por la "normalidad" con la que está transcurriendo la campaña, no faltarán bajo el árbol. "Es cierto que durante las primeras semanas del otoño existía el riesgo de que pudiera haber retrasos o faltas en algunas referencias de juguetes, pero a día de hoy no percibimos problemas extraordinarios", confirma Reguera, quien desvincula las compras tempranas de cualquier alarma. "El adelanto de las compras de juguetes suele ocurrir por otras causas como la búsqueda de un ahorro al aprovechar las promociones y ofertas que solemos lanzar en noviembre y en sintonía con el Black Friday", apunta.

Patxi González

Juguetería de El Corte Inglés

"Todas las Navidades hay juguetes que se agotan"

"No creo que la gente tenga ninguna preocupación". Lo dice Patxi González, responsable de la división de Juguetería de El Corte Inglés de Bilbao, quien atribuye el incremento de ventas registrado en los últimos días a la "potente campaña de publicidad" puesta en marcha en estas fechas y al "importante descuento" ofertado. "No hay una diferencia con respecto a los años previos a la pandemia", afirma. En todo caso, "que la gente tiene dinero en el bolsillo. No pudieron gastarlo el año pasado porque no podían salir a la calle y ahora hay un rebrote de ilusión".

Con un stock de juguetes "similar al de campañas anteriores", González descarta problemas de desabastecimiento. "Yo en tienda no he percibido ningún tipo de falta de unidades ni en cantidad ni en calidad. El Corte Inglés tiene escalones logísticos en China, que no todos los distribuidores tienen, y puede organizarse quizás mejor. Al ser una gran organización , nuestra capacidad de compra es muy superior", destaca.

A pesar de todo, siempre habrá algún artículo que vuele de las estanterías de tiendas y grandes almacenes y resulte difícil de reponer. "Unas navidades sin un juguete agotado no serían navidades. Eso ha pasado en los 2000 y en los años 90, pero estamos hablando de juguetes puntuales", precisa. Aunque los más pequeños de la casa aún no han escrito sus cartas a Olentzero o los Reyes Magos, aventura algún muñeco que podría ser muy cotizado. "Sabemos que nos van a comprar muchos Baby Yoda porque ha habido mucha demanda todo el año. Podría ser que tuvieran algún problema porque ya lo tuvieron el año pasado". Provisto de "puzles para todo Bilbao" y "una guardería enorme de Bebés llorones", llama a la calma. "Vamos a estar tranquilosporque la situación ahora mismo es normal. No considero que tengamos un problema".