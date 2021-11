Una nueva colada alcanza el mar en el entorno de la playa de Los Guirres

La lava emitida por el volcán de La Palma ha alcanzado nuevamente las aguas del Atlántico en el entorno de la playa de Los Guirres esta madrugada.



El choque térmico entre la lava a 800-900 grados y el mar provoca columnas de vapor de agua con partículas de ácido clorhídrico, que pueden resultar peligrosas para la salud en los entornos más cercanos al punto de emisión; en este caso, todos los barrios y las viviendas alrededor de la playa de Los Guirres están evacuados desde hace semanas por la amenaza que representaba el lento avance de las coladas.





Fotografía de la colada de lava llegando al mar / Picture of the lava flow reaching the sea pic.twitter.com/pJlrQNBWiq

Primeras imágenes del día de la erupción a las 8.00 (hora canaria) desde El Paso / First images of the eruption today at 8.00 am (Canarian time) from El Paso pic.twitter.com/GuxzghPyWG