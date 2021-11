La erupción del volcán de La Palma cumple 50 días sin indicios de que finalice a corto plazo

La erupción del volcán Cumbre Vieja, en la isla de La Palma, ha cumplido en las horas centrales de domingo 50 días activo sin que haya datos que apunten a una finalización a corto plazo.



El fenómeno natural que comenzó el pasado 19 de septiembre ha obligado por el momento a la evacuación de mas de 7.000 vecinos de las zonas cercanas, de las que más de 2.000 están directamente afectadas por tener su residencia dentro del perímetro del volcán.



De estas personas con viviendas en la zona de la erupción, 1.576 son vecinos de Los Llanos de Aridane, 391 de El Paso y 122 son vecinos del municipio de Tazarote.





Imágenes de las 10.15 (hora canaria) desde Tacande / Images at 10.15 am (Canarian time) from Tacande pic.twitter.com/4QCAKvFq5q

Impresionante actividad estromboliana la que muestra esta noche la erupción a las 19.30 (hora canaria) desde Tacande / Impressive strombolian activity shown tonight by the eruption at 19:30 (Canarian time) from Tacande #ErupcionLaPalma #LaPalmaEruption #LaPalma pic.twitter.com/rFjuKEyC3a