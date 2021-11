Da forma a tu barrio o ciudad en clave sostenible

Con los mismos objetivos marcados hace un año, la segunda edición de los Making Cities 2030 ha vuelto a abrir sus puertas a la participación de centros escolares del País Vasco, Navarra, La Rioja, Cantabria y Aragón para que diseñen las ciudades del futuro.

2030 es el año establecido por Naciones Unidas como fecha de referencia para el cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Con la mirada puesta en esta fecha, Making Cities 2030 invita a trabajar de nuevo en el reto de convertir nuestras ciudades y barrios en espacios inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Para ello, qué mejor que los propios residentes para proponer los proyectos de mejora.

Partiendo de la exitosa experiencia del año pasado, en plena pandemia, con la participación de más de medio millar de estudiantes de 3º y 4ª de la ESO y un total de 40 proyectos presentados de 16 colegios, las previsiones de esta edición prevén una mayor participación.

Premiados



Del total de proyectos presentados, todos ellos sobre el desarrollo sostenible en el ámbito medioambiental, económico, social y cultural, tres fueron los premiados en la primera edición: Barakaldo 2030, del Colegio Inmaculada Ikastetxea de Barakaldo; Litinerario, de La Salle Ikastetxea de Bilbao, y Bilbao Txostena, de Lauaxeta Ikastola de Amorebieta.

Concretamente en la categoría a la Mejor Propuesta de Desarrollo Urbano Sostenible Integral de una Ciudad (o Barrio), el trabajo del centro Inmaculada Ikastetxea de Barakaldo con su proyecto Barakaldo 2030 se alzó con el premio, un galardón que fue valorado por el jurado especialmente por el hecho de representar un trabajo con amplitud de retos que analizaban cómo debiera ser la ciudad fabril en el año 2030 y cuáles debieran ser "los retos" a encarar.

Por su parte, la Salle Ikastetxea de Bilbao se hizo con el Premio a la Mejor Propuesta de Respuesta a un Reto Específico de una Ciudad (o Barrio) gracias a Litinerario.

El objetivo de este trabajo fue que los jóvenes conozcan mejor a importantes escritores bilbainos como Miguel de Unamuno, Gabriel Aresti o Blas de Otero, para lo cual el alumnado de La Salle elaboró diversas propuestas entre las que se encontraban rutas literarias por bibliotecas y librerías, así como la instalación de señales en edificios y poemas en pasos de cebra.

El jurado destacó el "concepto de lectura y cultura" recogido en el proyecto, "potenciando la importancia de conocer el pasado y el presente".

El Premio a la Creatividad y Originalidad recayó en Lauaxeta Ikastola de Amorebieta por BilbaoTxostena, un trabajo que estuvo acompañado de la presentación de una maqueta de la capital vizcaina.

Por un Barakaldo renovado y sostenible

El colegio La Inmaculada Ikastetxea de Barakaldo fue el ganador del Premio a la Mejor Propuesta de Desarrollo Urbano Sostenible Integral de una Ciudad (o Barrio). Para desarrollar el proyecto los estudiantes analizaron la situación del municipio, estudiando aspectos concretos como la industrialización y la tercerización, su rápido crecimiento y la contaminación y la pobreza. Una vez valorados todos ellos, el grupo de alumnos planteado sus soluciones.



El proyecto determinó como retos la contaminación del agua y el aire, la movilidad, la pobreza y la economía circular como forma de acabar con el actual modelo productivo en busca de uno más sostenible.



En relación al agua, las propuestas planteadas fueron varias: no tirar por el desagüe nada que no sea biodegradable, ahorrar con el uso de la ducha en lugar de la bañera y no tirar residuos a los ríos.



Respecto al aire y la movilidad, la propuesta de los estudiantes del centro de Barakaldo fue crear en el municipio una zona de bajas emisiones contaminantes, facilitar el acceso al metro de todos los barrios, cambiar a vehículos híbridos de bajas emisiones contaminantes y disponer de un sistema de alquiler de bicicletas.