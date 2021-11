El volcán entierra a La Palma en ceniza

El volcán de La Palma ha incrementado en las últimas horas la emisión de ceniza, que afecta sobre todo a la zona oeste y noroeste de la isla con especial intensidad en Los Llanos de Aridane, mientras crece el aporte de lava, especialmente en la colada situada más al sur.



La alta concentración de ceniza registrada durante las pasadas 24 horas ha llevado al Gobierno de Canarias a suspender las clases presenciales en los colegios de cinco municipios de La Palma -El Paso, Los Llanos de Aridane, Tazacorte, Tijarafe y Puntagorda- hasta que las condiciones mejoren.





Vídeo de la erupción y la dispersión de cenizas desde el Mirador Astronómico del Llano del Jable a las 14.30 (hora canaria) / Video of the eruption and the ash dispersion from the Llano del Jable Astronomical Viewpoint at 2.30 pm (Canarian time) #LaPalma pic.twitter.com/JIhwoAmnh0

43 days since the 1st eruption of the volcano... the damages are not limited to lava running down to the ocean, but also the huge amounts of volcanic ashes covering the south-west of the island of La Palma - Laguna, Todoque, San Nicolas#ErupcionVolcanicaLaPalma #LaPalma pic.twitter.com/vAWFqQQbGV