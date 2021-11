Continúa la mala calidad del aire y el viento envía ceniza desde La Palma hacia otras islas

La mala calidad del aire se mantiene en el Valle de Aridane, en La Palma, debido a que continúan altas las concentraciones de dióxido de azufre (SO2) y de partículas de menos de diez micras que salen del nuevo volcán de Cumbre Vieja, situación a la que se suma un régimen de vientos que está impulsando cenizas hacia otras islas, lo que complica el tráfico aéreo.



Debido a las concentraciones de dióxido de azufre, que durante la pasada madrugada oscilaron en el municipio de Puntagorda entre 230 y 382 microgramos por metro cúbico de aire, las clases se mantendrán el miércoles por internet en ese municipio y en los de El Paso, Los Llanos de Aridane, Tazacorte y Tijarafe.





Erupción a las 14.30 (hora canaria) desde Las Manchas. En estos momentos se produce la expulsión de gran cantidad de ceniza/ Eruption at 2.30 pm (Canarian time) from Las Manchas. At this moment, a large amount of ash is expelled. pic.twitter.com/LvqOHae48t