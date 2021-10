Inspeccionan la vivienda del detenido por el crimen de Lardero

Agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial y agentes del Laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil en La Rioja, acudieron ayer a la vivienda del detenido por el asesinato de un menor de 9 años el pasado jueves en Lardero, para llevar a cabo una minuciosa inspección y, posteriormente, trasladar al detenido a los calabozos de Logroño.



La actuación, en la que estuvo presente el detenido y una secretaria judicial, se prolongó durante algo más de cuatro horas, desde las 16.00 hasta las 20.15 horas de la tarde. Una vez finalizada el detenido fue trasladado a los calabozos y, en cuanto finalicen las diligencias el detenido será puesto a disposición de la Autoridad Judicial.





Elun hombre fue detenido tras la muerte de un niño de 9 años en Lardero (La Rioja). Los hechos se produjeron sobre las 20,25 horas de este jueves cuando se recibió una llamada a través de 112 manifestando la desaparición del menor, cerca de Villa Patro. Además, y según testigos, estos manifestaron cómoPosteriormente, Guardia Civil y Policía Local de Lardero se dirigieron hacia el lugar y, a los pocos minutos, la patrulla de Guardia Civil de Villamediana dio aviso y pidió una ambulancia "al encontrar al menor" en el interior de un portal de la localidad.Una vez que llegó la ambulancia al lugary falleciendo en el lugar de los hechos.Tras conocer el suceso, numerososde dicho barrio de Lardero en donde era patente la tensión que iba creciendo cada minuto y, cuando presuntamente el coche de Policía salió del lugar de los hechos con el detenido dentro, se oyeron numerososFinalmente, el detenido salió del garaje del edificio en donde se produjeron los hechos en un vehículo policial.El detenido es un hombre de 54 años, vecino de Lardero, y con, por la que se le sentenció a 7 años de prisión, y, sentenciado a 20 años y 10 años, respectivamente.En 2020, según ha confirmado la Delegación de Gobierno, fue trasladado desde otra prisión al Centro Penitenciario de Logroño y obtuvo la. La condena se extinguía el 17 de agosto de 2023.Por su parte, la Delegación de Gobierno ha querido concretar las informaciones que han aparecido en las redes sociales sobre la denuncia de un hecho parecido en policía. En este punto, explican, con fecha 25 de octubre de 2021, se denuncia ante la Guardia Civil en el Puesto de Villamediana de Iregua que en elun varón invitó a una niña a ir a jugar con su hija, a lo que no accedió. Los datos aportados en la denuncia no permitían identificar al autor o vincularlo con la persona detenida ayer y no constan otros hechos similares.