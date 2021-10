BesteBi denuncia que 2.797 personas vivan en la calle en Euskadi

La Plataforma BesteBi por la inclusión residencial y por la erradicación del sinhogarismo ha denunciado que en Euskadi un total de 2.797 personas viven en la calle o bien en un albergue o en un servicio residencial, algo que "no se puede permitir", por lo que han pedido en una manifestación en Bilbao la elaboración e implementación de una Estrategia para la erradicación del sinhogarismo.

Los convocantes han recordado que una persona sin hogar es aquella que no cuenta con un espacio físico adecuado para desarrollar su proyecto vital, que se encuentra en la calle, o en lugares como un albergue o un servicio residencial y han asegurado que se trata "sin lugar a dudas" de "una de las más extremas situaciones de exclusión social, que nadie quiere para sí, ni para su familia".

BesteBi ha informado que en Euskadi, según el recuento de 2020, presentado, pero no publicado aún, un total de 2.797 personas no tienen un hogar, una situación que en su opinión Euskadi "no se puede permitir" porque, según han dicho, no se puede ser una sociedad "solidaria y justa, una sociedad centrada en las personas", si casi 3.000 conciudadanos se encuentran en esta situación.

Por ello, la plataforma ha salido este jueves a la calle, para reclamar a la sociedad vasca en su conjunto, y a las instituciones públicas en particular el desarrollo de políticas y la implementación de los servicios necesarios para acabar con esta situación.

De esta forma solicitan la elaboración e implementación de una Estrategia para la erradicación del sinhogarismo que implique, además de directrices, planes de actuación de obligado cumplimiento para todo el territorio y que este referenciado en zonas y territorios concretos.



PRESUPUESTOS "ESTABLES Y SUFICIENTES"

Piden también que esta estrategia cuente con "presupuestos estables y suficientes", que sea elaborada desde su diagnóstico, con la participación de las administraciones públicas, del tercer sector social que trabaja en estos ámbitos y de las propias personas que sufren estas problemáticas y que se ponga en marcha con perspectiva de género, tal y como obliga le ley de igualdad y con la "atención centrada en las personas.

Junto a la citada estrategia contra el sinhogarismo, BesteBi pide también el desarrollo efectivo de los derechos subjetivos reconocidos por la legislación vasca como son el derecho a la vivienda, el derecho a un ingreso mínimo suficiente y a servicios sociales.

La plataforma ha asegurado que compete a toda la sociedad contribuir a ser una sociedad solidaria, y es responsabilidad de la administración pública el desarrollo de los servicios necesarios para que nadie esté sin hogar.