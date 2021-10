Sanidad veta el recreo sin mascarilla en primaria

El Ministerio de Sanidad aclaró ayer jueves que no se puede retirar la mascarilla en los patios de los colegios. El Gobierno español lanzó ayer esta advertencia después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunciase que a partir del lunes eliminará el uso de la mascarilla en los recreos. Según Sanidad, ninguna comunidad pude decidir "unilateralmente" suprimir los tapabocas porque la ley en vigor desde el 29 de marzo establece su uso obligatorio en espacios donde no sea posible mantener una distancia mínima de 1,5 metros.

Fuentes del Departamento de Educación han segurado que esta llamada al orden por parte del ministerio no afecta a la flexibilización del protocolo anticovid que se remitió a los centros el día 7 de octubre y que adapta las restricciones en la escuela a la desactivación de la emergencia sanitaria en Euskadi, un protocolo que libera al alumnado de más de 12 años de llevar mascarilla en los recreos.

En concreto, el plan vasco de contención del covid establece que en Educación Secundaria, tanto obligatoria como posobligatoria, pueden formarse dentro del aula subgrupos estables de trabajo (agrupamientos estables de 3 o 4 estudiantes), si bien la distancia entre estos agrupamientos debe ser superior a 1,2 metros. Dichos agrupamientos deben ser estables como mínimo hasta los periodos vacacionales de más de 10 días, y formados preferiblemente por alumnos que comparten asignaturas optativas. Además, señala que en los recreos y actividades al aire libre "será obligatorio el uso de la mascarilla siempre que no se respete la distancia interpersonal de 1,5 metros" menos para la ingesta de alimentos y bebidas, y cuando se realice actividad física intensa en exteriores.

Aunque la mayoría de los institutos y centros de Formación Profesional en Euskadi ya funcionan sin mascarilla en los recreos, hay algunos centros, como Nuestra Señora del Carmen de Indautxu (Bilbao), en los que sus estudiantes deben usar la mascarilla en todo momento ya que las reducidas dimensiones de sus patios impiden garantizar la distancia de seguridad de metro y medio. Pese a que colegios como este han optado por curarse en salud, el hecho es que el fin de las mascarillas en los patios desde la ESO no ha afectado negativamente en el número de contagios. Según Educación, por el momento "no se ha detectado un repunte de positivos". Es más, el número de aulas cerradas a la semana "puede oscilar entre 2 y 5, es decir, un 0,05% del total", aseguran las mismas fuentes.

La baja incidencia de la pandemia en las aulas apunta a que la relajación de algunas medidas acordada por Educación y el Departamento de Salud funciona a la hora de contener la transmisión del covid-19 que sigue presente. Así, desde hace un par de semanas la distancia de seguridad ha pasado de 1,5 metros a 1,2 metros dentro de las instalaciones del centro escolar. En Educación Infantil no ha habido variaciones, se mantiene la estructura de grupo de convivencia estable. En Primaria mantiene en el aula los subgrupos de trabajo (grupos de 4-5 chavales que trabajan juntos, sin mantener distancia de seguridad, en principio para un trimestre). En este ciclo se mantiene el uso de la mascarilla ya que, al ser menores de 12 años aún no están vacunados. Sin embargo, en el recreo al aire libre ya se permite a los menores de 12 años la interacción entre alumnado del mismo curso.

No obstante más de 7.000 familias, algunos sindicatos e Ikastolen Elkartea han reclamado que se anule la obligatoriedad de usar mascarilla durante los recreos al aire libre también en Primaria, petición a la que el Gobierno vasco se ha negado ya que no ven motivos para eliminarla ya que se trata de menores que no están vacunados.

Madrid la primera



Con el anuncio de Díaz Ayuso, la Comunidad de Madrid se convierte en la primera autonomía donde la mascarilla deja de ser obligatoria en los centros educativos durante los recreos, si bien Catalunya ya flexibilizó su uso en las escuelas pero solo en actividades al aire libre y respetando la distancia.

De hecho, este martes, la Generalitat catalana aprobó un nuevo protocolo por el que las mascarillas son obligatorias para niños de 6 o más años pero se permite prescindir de ella en el exterior y cuando se pueda mantener la distancia mínima de seguridad y se hagan actividades en las que no se pueda usar: deporte físico o tocar instrumentos de viento.

La portavoz de la asociación de padres y madres (CEAPA), Ángela Sesto, valoró la decisión adoptada por el Gobierno madrileño pero pidió que esta vaya acompañada de protocolos sanitarios, porque se trata de una población que no está vacunada y además la región está en riesgo medio. "Que no sea abrir la mano, hay que darle soporte con algo más", dijo. Desde el sindicato de la enseñanza pública ANPE, su secretaria de Comunicación, María Jesús Álvarez, valoró la medida por entender que es una decisión que se ha tomado atendiendo a criterios higiénico sanitarios y, en su opinión, "es un paso más hacia la normalidad". También la jefa de sección de Pediatra Infecciosa del hospital La Paz, Cristina Calvo, ha considerado que "este es un buen momento" para eliminar la mascarilla al aire libre, porque la incidencia es muy baja. "En el exterior el virus, de existir, se elimina rápidamente", precisó.

Recomendación de la OMS

Mascarilla de 0-5 años Se desaconsejan el uso obligatorio de las mascarillas para los niños de hasta 5 años de edad. Esta recomendación se basa en cuestiones de seguridad infantil, así como en el hecho de que los niños pueden alcanzar las metas más importantes de su desarrollo en edades distintas.

Mascarilla de 6-11 años. Unicef y la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomiendan que la decisión de utilizar mascarillas para los niños de 6 a 11 años esté basada en los siguientes criterios:

- Si existe una transmisión generalizada en la zona donde se vive.

- La capacidad del menor para utilizar una mascarilla de forma segura y correcta, y la supervisión e instrucción de un adulto en el uso de la mascarilla.

- La capacidad para acceder a la mascarilla y limpiarla correctamente.

- La proximidad del menor a otras personas con alto riesgo de desarrollar una enfermedad grave, como los ancianos y las personas con otras condiciones de salud subyacentes.

Mascarilla a partir de los 12. Para los niños de 12 años en adelante, Unicef y la OMS recomiendan que lleven una mascarilla en las mismas condiciones que los adultos.