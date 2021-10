Los niños vascos, entre los que más lácteos toman en casa y en la escuela en el Estado español

Los niños y niñas vascos de entre 3 y 14 años aprueban con nota el consumo de lácteos según las recomendaciones de los expertos, puesto que el 97,4% toma leche y yogures tres veces o más por semana y el 86,8% todos los días de la semana. Estas cifras contrastan con el porcentaje estatal situado en un 92,3% que consumen lácteos más de tres veces o más por semana y un 75% todos los días, según el informe "Estudio sobre valores, creencias y hábitos del consumo de yogur por el público infantil en España", realizado por la Asociación Española de Fabricantes de Yogur y Postres Lácteos Frescos (AEFY).

Así, Euskadi es la tercera comunidad con mejor nota, por detrás de Castilla y León y Galicia. El informe también constata que el yogur es un lácteo muy bien visto para el desayuno entre los padres y madres vascos, pero solo el 20% da a sus hijos e hijas yogur cada día, a diferencia del 84,2% de los niños y niñas que toman leche todos los días.

Sin embargo, y a pesar de que la Federación Española de Nutrición (FEN) recomienda entre 2 y 4 raciones de lácteos al día, los menús escolares vascos presentan una carencia: una de cada tres ikastolas no incluye el yogur en su menú y más de la mitad de los centros nunca ofrece leche a sus alumnos. No obstante, la oferta de yogur en las escuelas vascas supera la media estatal y el porcentaje de menores que no toma yogur o lo hace 1 o 2 veces a la semana es 9 puntos menor que en todo el estado (10,4%).

Por esta razón, a muchos padres les gustaría que se diera más yogur en los centros educativos: las comunidades con los padres más críticos se sitúan en Baleares (64,2%), Andalucía y Murcia (ambas con un 61%) y los más complacientes son Euskadi (42,2%) y Cantabria (15%). Estas cifras tan bajas de los territorios del norte se debe a la alta ingesta de leche de los niños y niñas; de hecho, estos son los que toman más alimentos lácteos tanto en el colegio como en casa (un 45%).