La erupción en La Palma no parará "ni a corto ni a medio plazo"

El plan especial de Emergencias Volcánicas de Canarias (PEVOLCA) ha ordenado en la noche del miércoles la evacuación de un nuevo barrio del municipio de Los Llanos de Aridane en la isla de La Palma ante el avance de la última colada de lava generada por la erupción del volcán en Cumbre Vieja.



En concreto se ha dado instrucciones de evacuar la zona comprendida al sur del Camino de la Cruz Chica en el cruce con Camino de Los Campitos, siguiendo por Camino Morro Cabrito hasta alcanzar la carretera LP-2, según ha informado esta noche el Gobierno de Canarias.





Despedimos hoy una intensa jornada de trabajo con una visión de la colada de lava que se mueve por el polígono industrial / We farewell an intense workday with a vision of the lava flow moving through the industrial park pic.twitter.com/S9oPNkB2qX — INVOLCAN (@involcan) October 13, 2021

El #PEVOLCA ha decretado esta noche la evacuación de más vecinos en espacios poblados de la periferia de Los Llanos de Aridane, ante la amenaza del avance de la colada de lava situada más al norte del cono volcánico. (1/2) pic.twitter.com/g5OynoKSj5 — Carlos Juan Semidey (@QuakeChaser35) October 13, 2021

LA ERUPCIÓN NO PARARA NI "A CORTO NI LARGO PLAZO"

UNA ISLA SEGURA

Según la misma fuente, se estima que esta nueva evacuación afecta a una quincena de vecinos que residen en este ámbito, y que ha recibido órdenes de reunirse en el campo de lucha de Camino León.Esta es lael avance de la nueva colada que se ha formado en los últimos días al norte de la principal, después de que este martes por la tarde se ordenara abandonar sus viviendas a unos 800 de vecinos del barrio de La Laguna.En este caso el PEVOLCA explica que se toma esta medida "debido a la previsión de avance de la colada de lava que discurre más al noroeste y su proximidad a la zona límite del perímetro ya evacuado".La emisión de dióxido de azufre (SO2) asociado al penacho volcánico (emanaciones visibles) en la isla de La Palma continúa registrando valores altos y acordes al proceso eruptivo, alcanzando valores de 17.774 toneladas diarias (valor subestimado), lo que indica queAsí lo ha indicado la portavoz del Comité Científico del Pevolca y directora del Instituto Geográfico Nacional (IGN) en Canarias, María José Blanco, quien ha recordado que para calcular el final de una erupción se utilizan varios parámetros, como la tasa de emisión de SO2, que tendría que estar en 100 toneladas diarias, e incluso menos, la deformación y el nivel de sismicidad, parámetros que en estos momentos no cumplen los requisitos para poder decir que el final de la erupción está próxima.La superficie afectada por la lava hasta este martes se situó en, lo que supone 27,94 más que el día anterior, y la anchura máxima de la colada es de 1.770 metros, 250 metros más, debido al ensanchamiento causado por la colada que procede del noroeste.Según datos del satélite Copernicus, un total depor la lava, de las cuales. Por su parte, los datos del Catastro indican que hay 937 edificaciones efectivas afectadas, de las cuales 763 son de uso residencial, 83 de uso agrario, 45 de uso industrial, 22 de ocio y hostelería y 18 de uso público y otros.El director técnico del Pevolca ha vuelto a insistir, una vez más, en que la afección de la, lo que significa que hay un 92% del territorio que no está afectado directamente o que la afección es menor. Por ello, ha reiterado quey que, salvo en el Valle de Aridane, en el resto "la vida transcurre con normalidad".También ha querido dejar claro que el pescado que se faena en la isla y que está a disposición de sus habitantes es un "pescado de calidad, la misma que había antes de que erupcionara el volcán". Además, ha puesto de manifiesto que La Palma es "una isla absolutamente estable", por lo que "no hay ningún fenómeno que permita asegurar que la isla pueda tener en un momento dado una situación no deseable en cuanto a la estabilidad geológica".Miguel Ángel Morcuende ha resaltado la importancia de trasladar esta idea de normalidad y que La Palma "es segura, es estable y se pueden desarrollar actividades como el turismo y otras", y que "hay montones de personas que dependen de estas actividades, por lo que un mal conocimiento de la situación provoca que estas personas entren en problemas económicos".De igual forma, volvió a repetir que el Aeropuerto de La Palma también está operando con "normalidad absoluta" y sólo tiene problemas cuando hay viento del oeste, que echa toda la ceniza sobre la pista.