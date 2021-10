Erkoreka: "Ya no tiene sentido hacer botellón como afirmación colectiva"

El consejero de Seguridad afirma que el botellón convocado en el campus de Leioa no tuvo éxito

El vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, ha considerado que tras el levantamiento de casi todas las restricciones para frenar a la covid-19 "ya no tiene sentido" hacer botellones masivos como "afirmaciones colectivas" de quienes se resistían a aceptar normas que limitaban la libertad.

Erkoreka, en declaraciones a los medios en Bilbao a las puertas del primer fin de semana sin la mayoría de las restricciones vigentes hasta ahora, ha reiterado que en el nuevo escenario va a haber "una atenuación del seguimiento policial" al permitir la nueva normativa una mayor libertad.

Según ha dicho, la nueva normativa no requiere de dispositivos policiales especiales, "al contrario -ha afirmado-, requiere una adaptación del seguimiento policial al menor rigor de las normas que se han implementado".

El consejero ha llamado a gestionar "este marco de libertad" con prudencia, responsabilidad y "sabiendo que todavía el virus continúa entre nosotros".

Respecto a los botellones multitudinarios de jóvenes que se han venido registrando en los últimos meses, ha indicado que esos encuentros masivos "seguramente tenían sentido como afirmación digamos de quienes se resisten a aceptar un marco normativo que limitaba la libertad de las personas".

"Pero a partir del momento en el que la normativa se relaja y los encuentros y concentraciones se pueden desenvolver en un marco más libre y abierto -ha considerado- no tiene sentido hacer afirmaciones colectivas de que algo es posible más allá de lo que permite la normativa, en un pulso que ciertos colectivos han tenido con las normativas vigentes en materia de salud pública".

Según ha insistido, ahora las posibilidades de disfrutar de la vida en común son "infinitamente superiores y eso explica en buena parte que no se sienta apremiantemente la necesidad de participar en esos encuentros de la manera en la que se ha venido participando estos días".

En este contexto ha situado el hecho de que ayer "parece que no tuvo mucho éxito" la convocatoria de un botellón en el campus de Leioa de Universidad del País Vasco (UPV/EHU).

Ha explicado que este caso se produjo un refuerzo policial en el campus porque era un anuncio "en un lugar en el que una actividad de ese tipo no está permitido", pero ha puntualizado que "también es cierto que no fue necesario disuadir a mucha gente" ya que "no fue una convocatoria que concitara muchas adhesiones de entrada".

Según ha indicado, las primeras personas que acudieron vieron que "el espacio público estaba ocupado en parte por una representación de la policía", pero no fueron seguidas después por "oleadas de personas. Fue una convocatoria que no parece que tuvo mucho éxito", ha sostenido.