Euskadi se adelanta a los fondos europeos con inversiones ante el cambio climático

El Gobierno vasco no esperará hasta la llegada de los fondos europeos para acometer actuaciones para hacer frente al cambio climático y está elaborando un plan de inversiones "muy ambicioso" que se reflejará en los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2022.

Así lo ha adelantado la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, en la jornada 'Urban Klima 2050: colaboración multiagente para financiar la adaptación en Euskadi', organizada por el Gobierno Vasco y que forma parte del programa de la PreCOP26 All4Climate-Italy 2021.

Este jueves Milán acoge la pre-COP, con citas presenciales y telemáticas preparatorias de la cumbre mundial del cambio climático en noviembre en Glasgow.

Según ha detallado Tapia, el Programa Euskadi Next 2021-26, diseñado por el Gobierno vasco, junto a las Diputaciones y los Ayuntamientos de las tres capitales, prevé inversiones para la recuperación de la economía "con un 63 % de sus medidas orientadas a la transición energética y climática, y con un catálogo de actuaciones que podrían suponer un impacto total de inversión de más de 18.000 millones de euros, entre fondos europeos y recursos propios públicos y privados".

Además, el Gobierno vasco ha diseñado un programa de inversiones "muy ambicioso" contra el cambio climático, "inicialmente, con recursos propios", con actuaciones en puertos y zonas del litoral, obras frente a inundaciones, descontaminación de suelos y generación de energías renovables, entre otras.

El presupuesto de su departamento dará prioridad a "la reactivación y la mejora competitiva de la industria con la apuesta sostenible y de acción climática", ha afirmado.

"La acción contra el cambio climático no puede someterse a la incertidumbre de los fondos NEXT" y por ello, "el Gobierno vasco avanzará con su planificación, y si los fondos llegan se acelerarán las inversiones, pero no vamos a permanecer quietos a la espera", ha sentenciado.

Euskadi, una de las 22 regiones de todo el mundo que forman la "Alianza por la Ambición Climática" impulsada por las Naciones Unidas, se comprometió con el reto de lograr la neutralidad en carbono para el año 2050 o antes y, según ha expuesto Tapia, esta comunidad autónoma explicará sus actuaciones en "diversas mesas de alto nivel".

En concreto, expondrá su experiencia en las estrategias de energía offshore y del hidrógeno limpio en el encuentro oficial organizado por la DG Energía de la Comisión Europea.

Tapia ha admitido que "existe mucha expectación sobre el acuerdo que pueda salir de esta cumbre" de Glasgow ante la que Euskadi considera "fundamental" acelerar la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y los cambios "para adaptarnos lo mejor posible a los inevitables impactos del cambio climático", así como "incrementar la financiación climática".

El departamento de Tapia expondrá en la jornada internacional de hoy los principales avances del proyecto europeo LIFE Urban Klima 2050, que se puso en marcha en 2019 gracias a un consorcio formado por 20 organizaciones y con una inversión de 19,8 millones de euros, de los que 10,2 millones de euros -52 %- están financiados por la Unión Europea.

Las entidades socias del proyecto se fijaron el objetivo de llevar a cabo 40 acciones en tres áreas específicas âla costa, las cuencas fluviales y las zonas periurbanasâ, a lo largo de 6 años.

El proyecto LIFE Urban Klima 2050 desarrolla actuaciones piloto en las tres capitales vascas y los municipios de Bakio, Bermeo, Gernika-Lumo y Zarautz, entre las que figuran un informe para identificar alternativas que minimicen los daños del efecto combinado de olas y mareas en el frente marítimo de Zarautz.

También se ha instalado un sistema de videometría costera en el monte Igeldo de Donoatia para monitorizar las playas de La Concha y Ondarreta, y se ha intervenido para mejorar las riberas de la regata de Errekatxulo.

En Bakio se ha elaborado un estudio para crear un bosque de inundación y marisma en el río Estepona, y en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai se ha habilitado una senda peatonal y ciclable.

En Araba, se ha hecho un estudio sobre la movilidad eléctrica para la periferia de Vitoria y se han identificado las actuaciones de restauración en algunos espacios protegidos de la Red Natura 2000 en Lantarón y Labastida.