Euskadi abre 28 aulas de inmersión en euskera para migrantes

El Departamento de Educación ha abierto aulas de inmersión en euskera para migrantes en 28 centros educativos. Inspirados en experiencias similares realizadas en otros lugares en los que conviven varias lenguas oficiales, como Canadá o Catalunya, el Gobierno vasco ha puesto en marcha estas aulas después de haber pilotado su funcionamiento en cuatro colegios durante los dos últimos cursos. El programa Eusle persigue que el alumnado recién llegado al sistema –unos 3.000 estudiantes foráneros– alcance un nivel mínimo de euskera (A2) antes de incorporarse plenamente en su aula de referencia junto al resto de sus compañeros y compañeras.

Tal y como explicaron ayer martes la viceconsejera Begoña Pedrosa y la directora para la Diversidad e Inclusión Lucía Torrealday, además de facilitar que estos estudiantes adquieran una competencia lingüística adecuada para que puedan seguir el desarrollo de las clases, Educación pretende que estas aulas sean un espacio en el que el alumnado se sienta a gusto y motivado. Las 28 primeras aulas se abrirán en 4º, 5º y 6º de Educación Primaria y 1º y 2º de Educación Secundaria ya que el grueso de la matrícula viva que se incorpora al sistema con el curso ya empezado tienen estas edades.

Como es lógico, el 100% no sabe una palabra de euskera y un porcentaje alto tampoco se maneja en castellano puesto que sus lenguas maternas son distintas a las lenguas cooficiales de Euskadi. El aumento de la llegada de población de origen extranjero a ha tenido su reflejo en la escuela vasca, generando nuevos retos a los centros y al sistema. La población de origen extranjero, esto es, la que ha nacido en el extranjero o tiene al menos un progenitor extranjero, representa el 11,7 % de la población escolarizada en Euskadi.

En términos porcentuales, un 6 % del alumnado escolarizado en la CAPV en la etapa de Primaria ha nacido en el extranjero o tienen ascendencia extranjera; y en ESO un 14,6 %. En términos absolutos, hay matriculados 21 227 alumnos de origen extranjero (ascendencia y nacimiento) en Educación Primaria y 11 852 en ESO, esto es, un total de 33 079. De estos, más de la mitad, el 58,6 % es nacido en el Estado y tiene ascendencia extranjera, esto es, tiene al menos un progenitor extranjero; y el 41,4 % se trata de alumnado que ha nacido en el extranjero.

Eusle propone que el alumno comience a participar progresivamente en las actividades de su aula de referencia, siempre que haya adquirido las habilidades comunicativas básicas. Para ello, explicaron, "se analizará en qué áreas prácticas (Educación Física, Plástica...) del aula de referencia se podrá iniciar, para que el alumno o alumna comience a participar en ellas". Ahí reside uno de los principios del programa,"compaginar el aula de inmersión con la de referencia", explicaron las responsables de Educación. Eusle durará entre 24 y 36 meses. Se incidirá en la formación del profesorado que atiende estas aulas de inmersión. El programa cuenta además con material didáctico que ya ha sido empleado en los centros que han participado en el pilotaje.

Cuatro proyectos piloto



Eusle está dirigido específicamente a alumnado de reciente incorporación, pero el Departamento de Educación se ha fijado como objetivo "prioritario" para este curso "mejorar la competencia comunicativa en euskera" y el "incremento del uso del euskera" en todos los centros escolares. Así, se han puesto en marcha cuatro nuevas líneas metodológicas nuevas. Berbalapiko, trabaja con rutinas para la práctica oral en euskera del alumnado de Educación Primaria; Elkarhitz incide en la práctica del aula para mejorar la competencia comunicativa en euskera en Secundaria; Pictoidazketa trilingüe dirigido a alumnado de 1º y 2º de Primaria con el fin de mejorar su rendimiento lecto-escritor a través de una plataforma digital.

Y por último está Sakonean, un programa impulsado por Berritzegune Nagusia que invita al claustro a una reflexión hacia una transformación del rol del centro y del profesorado en la transmisión del euskera. Se trata de cuatro experiencias piloto de las que se pretende aprender y generar evidencias de buenas prácticas y poder sistematizar una línea de trabajo con un impacto tasado, para lo cual se contará con la colaboración y supervisión de equipos universitarios.

Recuperaciones junio

Repescas

En el aire. El Departamento vasco de Educación no ha decidido si eliminará o mantendrá la recuperación de junio en la ESO este año y analiza esta posibilidad, si bien ha recordado su "apuesta por una evaluación formativa" que no acaba "solo en una calificación". El Ministerio de Educación ha anunciado que permitirá a las comunidades autónomas decidir si suprimen este curso los exámenes de recuperación de junio en la Educación Secundaria –como prevé el nuevo decreto– o los mantienen un año más.

Evaluación

Formativa. La viceconsejera de Educación, Begoña Pedrosa, recordó ayer que Euskadi apuesta por "una evaluación formativa" y seguirá "en ese paradigma". "Ya trabajamos con los centros educativos y los centros de apoyo en este contexto, tenemos diseñados muchos materiales que están basados en esa evaluación formativa y vamos a seguir trabajando ahí", explicó. Además, afirmó que el Departamento todavía no ha decidido sobre la posibilidad de mantener o no los exámenes de recuperación de junio en la ESO. "La decisión que tomemos ya vendrá. No la hemos decidido, tomaremos la más adecuada", dijo. La consejera insistió en que "el paradigma" que defiende la Consejería es que "la evaluación no sea algo finito, que acaba en una calificación solamente, sino que haya un proceso formativo".