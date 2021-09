Aumentan los confinados en La Palma ante el avance de la lava hacia el mar

El Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico de Canarias (PEVOLCA) ha ordenado el confinamiento de San Borondón, Marina Alta, Marina Baja y La Condesa, ante la posibilidad de que la lava del volcán Cumbre Vieja de La Palma llegue al mar.





La población deberá seguir las indicaciones de las autoridades y permanecer en sus domicilios, con puertas y ventanas cerradas, hasta que mañana se evalúe la situación.



?? Hay que mantenerse informado por canales oficiales y medios de comunicación — 1-1-2 Canarias (@112canarias) September 26, 2021

LA LAVA SE LLEVA POR DELANTE LA IGLESIA DE TODOQUE

La lava engulle la iglesia de Todoque..cuidado a todo el personal!!! pic.twitter.com/O24RWsm6io — Luis Somoza (@lsomozalos) September 26, 2021

Así, el servicio de Emergencias y Seguridad 112 de Canarias ha detallado en sus redes sociales que esta orden responde a la "previsión de" en la zona costera de. Asimismo, han añadido que la población deberá seguir las indicaciones de las autoridades y permanecer en sus domicilios, con las puertas y ventanas cerradas, hasta que este lunes se evalúe la situación.La nueva colada de lava que emerge de uno de los focos de emisión de la erupción volcánica que ha entrado de forma agresiva en el núcleo de Todoque, en los Llanos de Aridane, y ha derribado, entre otros inmuebles, la iglesia, el consultorio médico y la asociación de vecinos.La lava del volcán de Cumbre Vieja (La Palma) se ha situado adespués de que alrededor de las 19.00 horas de este domingo haya sobrepasado el núcleo del barrio de Todoque, cuyos vecinos fueron desalojados hace días de manera preventiva.Así lo ha informado el director técnico del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico de Canarias (PEVOLCA), Miguel Angel Morcuende, que agrega que la lava ha atravesado la carretera LP-213 a la altura de la localidad, y discurre aproximadamente a unos 150 metros hacia el oeste del centro de dicho núcleo poblacional.En este sentido, expuso que el frente de la colada se encontraba a las 20.15 horas a unos 1.600 metros en línea recta de la costa, en dirección noreste, bordeando la montaña de Todoque. No obstante, ha apuntado que la trayectoria de la lava se adecuará a las características del terreno.Con todo, esta situación no ha generado nuevos desalojos dado que la dirección de la colada sigue dentro de la zona de exclusión establecida, y todos los habitantes habían sido desalojados con anterioridad.Morcuende ha indicado de igual modo que la lava sigue el recorrido de la colada principal y sues de unosdebido a que está más caliente porque emana de una mayor profundidad del volcán --a unos 10 kilómetros--, lo que hace que aumente su fluidez.Al respecto, ha detallado que el frente de la lengua está siendo empujado por nueva lava que, aunque en el frente de la colada se va enfriando, su interior sigue muy caliente, en torno a los 1.200 grados, lo que la hace más fluida.La altura media de la colada se sitúa, en el frente de la misma, entre unos cuatro y seis metros, y la anchura máxima de la lengua en unos 600 metros, señala.Además, el director técnico ha recordado que se pueden seguir produciendo momentos de mayor explosividad, que pueden sentirse en un radio de unos cinco kilómetros de distancia del centro emisor y generar rotura de cristales, por lo que recuerda que se extremen las precauciones.Finalmente, Respecto a la caída de cenizas en otras zonas de la Isla, explica que esta circunstancia va a depender de la dirección del viento, y recuerda que si bien no afecta a la salud, sí es importante, para evitar problemas respiratorios y oculares, su correcta manipulación: usar mascarillas FFP2, gafas de protección, guantes y ropa de manga larga.