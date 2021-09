La actividad del volcán se detiene y desaparece la columna de humo

La emisión de cenizas y de humo desde el volcán que lleva ocho días en erupción en la isla de La Palma ha cesado poco después de las 8.30 horas de la mañana (hora canaria) de este lunes tras una noche de constantes explosiones.





Actualización informativa: en las ultimas horas el tremor volcánico ha casi desaparecido, así como la actividad explosiva estromboliana / Updated information: in the last hours the volcanic tremor has almost disappeared, as well as the strombolian explosive activity pic.twitter.com/pJ8vQqa1cA