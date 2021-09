Sonia García de Madinabeitia: "El riesgo de que se produzcan terremotos importantes en la CAV y Nafarroa es bajo"

La tierra tiembla bajo nuestros pies con más frecuencia de la que pensamos, pero que no cunda el pánico. La profesora del Departamento de Geología de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UPV/EHU Sonia García de Madinabeitia asegura que no hay riesgo de que un terremoto provoque una catástrofe por estos lares.

¿Qué riesgo de sufrir un terremoto existe en la Comunidad Autónoma Vasca? ¿Y en Nafarroa?

—El riesgo de que se produzcan terremotos importantes en la CAV es muy bajo y, aunque en Nafarroa es algo más alto que en la CAV, sigue siendo también bajo.

De producirse terremotos, ¿en qué zonas de la CAV o Nafarroa se registrarían y por qué?

—Los terremotos en esta región se deben al proceso de formación de los Pirineos, debido al movimiento entre placas tectónicas y no está relacionado con los volcanes. Las zonas en las que la probabilidad de que se produzcan terremotos es algo más alta –aun siendo baja– son las que se sitúan al norte y noroeste de Nafarroa, las zonas mas cercanas a los Pirineos, donde existen una serie de fallas que se mueven ligeramente de forma recurrente.

En Nafarroa se registraron el año pasado una serie de terremotos en el entorno de Lizoáin y Egüés que alarmaron a la población. ¿Volverán a repetirse?

—Seguramente volverán a repetirse terremotos de baja intensidad en la zona, aunque no es previsible una catástrofe sísmica. Como he dicho, se trata de una zona con una actividad sísmica baja.

¿Es cierto que en la CAV y Nafarroa se producen temblores de tierra continuamente, pero no los percibimos? ¿Con qué frecuencia pueden llegar a darse?

—Sí, los terremotos son más habituales de lo que nosotros nos pensamos. Por ejemplo, en los últimos treinta días, según el Instituto Geográfico Nacional, los sismómetros han registrado un terremoto en Donostia y dos en Espartza, aunque la población no los hemos sentido porque han sido de una magnitud inferior a 2.

Con las estaciones de medición de la actividad sísmica existentes en la actualidad ¿se podría predecir un terremoto de mayor magnitud, en caso de que lo fuera a haber, en la CAV o Nafarroa?

—Las características geológicas de la zona en la que vivimos no hacen pensar que pueda producirse un terremoto de magnitud importante. La Tierra es un planeta en continuo cambio y los terremotos con magnitudes importantes se producen en zonas concretas del planeta asociadas a esos cambios, al movimiento de las placas tectónicas. Aunque el riesgo sísmico cero no existe, la CAV y Nafarroa no son una zona en las que se prevean sismos importantes. Las estaciones de medición registran lo que pasa en cada momento y registran terremotos muy inferiores a los que los humanos podemos sentir. Es por ello muy importante que se registren y controlen los movimientos que se producen para conocer cómo va evolucionando la zona y los posibles cambios que podrían producirse.