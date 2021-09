"Ayudamos a todas las personas que sean víctimas de cualquier delito"

Prestar una atención y asistencia integral, coordinada y especializada a todas las víctimas de cualquier delito como violencia de género, agresión sexual, física o psicológica o un robo con violencia, por ejemplo. Ayudarlas, orientarlas, asesorarlas y, sobre todo, acompañarlas en todo su proceso. Este es uno de los objetivos principales del Servicio de Atención a la Víctima (SAV) del Gobierno vasco que trabaja para atender y ayudar a las víctimas de cualquier delito en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Según el último balance realizado por el Gobierno vasco y al que ha tenido acceso este periódico, solo el pasado año el 78% de las tramitaciones operadas por este servicio fueron a mujeres. Según Lourdes Lorente, coordinadora del SAV en Euskadi, "casi el 80% son mujeres, y cerca de la mitad, por violencia de género".

Así, según se detalla en el informe que ha sido entregado por el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales a EH Bildu como respuesta parlamentaria, a pesar de la crisis sanitaria, el SAV atendió a lo largo del pasado año a 2.772 personas en la Comunidad Autónoma Vasca, de las cuales cerca del 80% fueron mujeres. En números, de esa cantidad de personas atendidas solo 607 fueron hombres. En concreto, y por lo que a violencia machista se refiere, se tramitaron 1.152 (46,56%) expedientes de violencia de género y 210 (7,58%) expedientes de delitos contra la libertad sexual. Además, y en este sentido, se realizaron 4.806 atenciones por violencia de género y 1.062 atenciones por delitos contra la libertad sexual. También se gestionaron 1.077 (54,81%) comunicaciones penitenciarias por excarcelaciones relacionadas con la violencia de género. Según la coordinadora de este servicio, "si ampliamos el concepto de violencia de género también están las agresiones sexuales o las producidas dentro del núcleo familiar y cabe destacar que son las mujeres las que más acuden a solicitar información, apoyo y ayuda, incluso cuando esa ayuda no es para ellas".

El SAV es un servicio multidisciplinar y especializado de carácter público y gratuito, que ofrece información y asistencia a las personas de Euskadi afectadas por cualquier acto delictivo. De hecho, aunque todavía sigue siendo un servicio desconocido para muchos ciudadanos, lo cierto es que lleva más de 30 años ofreciendo ayuda a la víctima en todo su proceso. Según detalla Lourdes Lorente, entre los objetivos principales, destaca el de prevenir todas las formas de victimización y promover las necesidades de protección de las víctimas de delitos en el ámbito procesal.

Además, desde este servicio también velan y promueven los derechos de las víctimas, con independencia de que sean parte de un proceso penal o hayan decidido o no ejercer algún tipo de acción, o incluso "con anterioridad a la iniciación del proceso penal". Asimismo, también palian los efectos ocasionados en la persona que ha sido víctima del hecho delictivo y previenen –o los disminuyen– los efectos que pudiera ocasionar el contacto de la víctima con las instituciones policiales y judiciales. "Llevamos 30 años trabajando para ayudar a todas las víctimas de culquier delito. No es un trabajo puntual; no informamos a la víctima de algo concreto y ahí acaba nuestro trabajo, sino que el acompañamiento es integral", explica.

Puntos de encuentro

Menores atendidos

Disminución. Los puntos de Encuentro Familiar por Derivación Judicial de Euskadi atendieron el pasado año a 1.309 menores, un 4,8% menos que en 2019, de 923 familias con rupturas problemáticas, situaciones de conflicto o malos tratos, de las que 324 tenían vigentes órdenes de alejamiento, el 91% sobre el hombre. Estos datos se desprenden del informe de evaluación de estos puntos, dependientes de la Dirección de Justicia del Gobierno vasco, elaborado por el Instituto Vasco de Criminología y corresponde al pasado ejercicio, cuando también se notó el efecto del covid ya que estos puntos permanecieron sin atención presencial entre marzo y mayo, aunque en abril se recuperó el servicio telefónico.

Lugares. Euskadi cuenta con 9 puntos de estas características: en las tres capitales vascas, además de en Barakaldo, Portugalete, Durango, Zalla, Gernika y Tolosa.

La cifra

51 %

El pasado año en estos puntos se atendió a un total de 1.309 menores, el 51% niños y un 49% niñas, la mayoría de los cuales tenían entre 3 y 11 años de edad (un 64 %).