Simón recuerda que "aún no estamos en el final" de la pandemia

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha defendido hoy realizar una desescalada de las medidas adoptadas contra la pandemia de coronavirus que sea "progresiva y suave", de forma que no tengan "impactos radicales y no demos pasos atrás, porque eso sería moralmente muy problemático".

Con todo, ha advertido de la necesidad de "ser conscientes que aún no estamos en el final" de la pandemia y de que hay que cumplir "algunas normas, aunque se vayan relajando progresivamente".

"Yo creo que si sigue así la cosa, si mantenemos las pautas de vacunación y si conseguimos terminar de vacunar --que van en una progresión buenísima los grupos de más jóvenes--, y dentro de unas semanas se autoriza la vacuna para menores de 12 años y conseguimos vacunar un número suficiente, creo que las perspectivas son buenas", ha valorado Simón, que ha insistido en que "hay que ir paso a paso".

El epidemiólogo se ha pronunciado así a preguntas de la prensa antes de participar en Congreso de la Sociedad de Medicina Preventiva que se celebra hoy en Santander.



Incidencia por debajo de 50 casos

En su opinión, la incidencia acumulada podría bajar a los 50 casos por cada 100.000 habitante en el plazo de una semana si se confirma y mantiene la tendencia descendente.

Al hilo, ha explicado que ya se puede valorar el impacto de la vuelta a las aulas tanto en los centros educativos como en la universidad, y ha señalado que, con todo, la incidencia sigue "bajando a buen ritmo" tanto a nivel global como en todos los grupos de edad, incluso en los menores de 12 años que no están vacunados.

"Es verdad que en ese grupo, el descenso se ha ralentizado mucho, siguen bajando, pero se ralentiza. Era esperable que hubiera algún impacto pero afortunadamente por ahora no parece que sea muy importante", ha precisado.

Y ha apuntado que si se confirma y mantiene la tendencia descendente actual, "que es bastante rápida, entre un 25 y un 30 por ciento de descenso semanal, es muy posible que en poquitos días, descendiendo alrededor de ciento y diez puntos diarios, en una semana podamos estar en esas cifras" de 50 casos.



Mantener la "tendencia" a la baja

Aunque ha precisado que son situaciones que dependen de muchos factores "que no podemos controlarlos al cien por cien". En todo caso, alcanzar una incidencia del 50% "no es lo importante" en su opinión sino mantener la tendencia descendente, lo que se consigue con las medidas que están aplicando todavía las comunidades autónomas, "que se van a ir pudiendo relajar progresivamente poquito a poco --no se puede pasar de la noche al día de golpe-- y con la vacunación", ha dicho.

"Son ahora mismo los dos aspectos que evidencia una desescalada de las medidas progresivo y suave, de forma que no tengan impactos radicales y no demos pasos atrás, porque eso sería moralmente muy problemático. La gente ya está realmente cansada y los profesionales", ha señalado.

Además ha incidido en que la vacunación "ha cambiado completamente el panorama". En el Estado, ha dicho, se están consiguiendo unas coberturas "que nos ponen en una situación a partir de ahora mismo muy buena para saber que los pasos atrás, si los hay, serán pequeñitos, y probablemente con mucho menos impacto de lo que hemos visto antes".



Centro Estatal de Salud Pública

Cuestionado sobre si se ve con fuerzas, después de la pandemia, para liderar el futuro Centro Estatal de Salud Pública, Simón ha reconocido que no sabe si le interesaría ni si resultaría elegido para su dirección.

Ha explicado que será el estatuto del futuro centro, cuando se desarrolle, el que determinará cómo elegir a su representante. "Primero tendremos que ver cómo se elige, esto es, quién se presenta a ese puesto, y a partir de ahí, el comité que tenga que hacer la elección tendrá que elegir entre los candidatos".

"Yo todavía ni sé los detalles de cómo va a ser el centro y tampoco sé siquiera si, según como quede al final el centro, me interesa presentarme; e incluso si me interesa, tampoco sé si sería el elegido", ha comentado.

Simón, que ha pedido no dar credibilidad a los "rumores" que le sitúan al frente de la nueva institución, "que no sé de dónde han podido salir", ha asegurado que si se presenta, él sería "uno más", y que "probablemente" se elegirá "al mejor, independientemente de que sea Fernando Simón, que sea el presidente de una sociedad científica o que sea un catedrático".

"Se elegirá probablemente al que se considere que mejor puede ejercer ese trabajo; ese trabajo de inyección menos técnico que otros", ha señalado.

Finalmente, Simón se ha felicitado de participar en un congreso presencial porque "ya poco a poco, despacito, sin prisas, hay que ir progresivamente normalizando la situación", y en este caso, reunir a expertos, científicos, técnicos y profesionales sanitarios para evaluar el momento actual y empezar a trabajar "con otros temas que se han ido dejando un poquito de lado durante estos meses de pandemia".

"Con la pandemia se han consumido muchísimos recursos y eso ha complicado el trabajo de muchas áreas que requieren tanto esfuerzo y tanta dedicación como la que quería", ha concluido.