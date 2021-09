"La mujer afgana sufre, pero también lucha y debería mostrarse"

"Me dicen que tengo el machismo en mi cabeza, que estoy oprimida porque llevo el velo o que no soy libre. Esas frases tanto yo, que soy migrada, como las mujeres musulmanas que han nacido y crecido aquí, las escuchamos un día sí y otro también. Va a costar mucho cambiarlo", asume Tarana Karim, coordinadora de proyectos sociales en la asociación de mujeres del mundo Ana Yurd de Tolosa.

Aunque "en Afganistán o Irán hay un poder político que obliga a las mujeres a llevar el velo sin querer hacerlo, a mí no me obliga nadie a practicar mi religión de esta manera", asegura y reconoce que "muchas nos retiramos de la arena social, de los medios y las redes porque cansa y a veces ya no sabes cómo explicárselo a la gente que quiere decidir por ti qué tienes que vestir o quitarte. Hasta desde el propio feminismo hay mujeres que dicen esto", lamenta esta activista nacida en Azerbaiyán y afincada desde hace quince años en la localidad guipuzcoana de Hernialde. "Eso tiene que cambiar en Occidente porque el feminismo muchas veces está visto de un modo blanco y en muchos espacios no incluye esa diversidad de feminismos que hay. En la sociedad vasca, por lo menos, sí está presente", agradece.

Con la mirada puesta en Afganistán, Tarana recuerda que "los derechos humanos en este país llevan sufriendo las últimas décadas. Los talibanes con sus actitudes bárbaras, que no tienen nada que ver con la religión ni ninguna otra ideología pacífica, los están vulnerando desde el principio. No es algo que haya surgido ahora", remarca. Por eso acusa a "los medios y a los políticos de Occidente de sacar en primer plano los derechos de la mujer para dejar en la sombra toda la barbarie que han hecho ellos apoyando a los talibanes". En este sentido, destaca que "la mujer afgana sufre, pero también lucha dentro y fuera del país y debería mostrarse".

"Gobernado POR SU PROPIA GENTE"

Pese a que "la llegada de los talibanes al poder no es la mejor salida para el pueblo afgano", Tarana cree que "cada país tiene que estar gobernado por su propia gente" y espera que "los afganos de aquí a poco se den cuenta de que tiene que haber un gobierno más democrático y que Afganistán vuelva a lo que tenía antes de las ocupaciones, las guerras y los talibanes".

Escuchando a los representantes de los talibanes decir que "están abiertos a negociar con Occidente, con los capitalistas que vayan instalándose allí para aportar a la economía del país", Tarana ha sacado la conclusión de que no les quedará más remedio que moderarse. "Si quieren colaborar con países democráticos, tendrán que tener flexibilidad y cambiar. Al menos, eso es lo que espero. Hay afganos bastante más pacíficos que están formados y más preparados para dialogar con los talibanes y que no implanten esas normas rígidas", comenta. "No tendrán otra que cambiar porque ¿hasta cuándo van a estar así? Gran parte del pueblo se está escapando. ¿Qué van a hacer allí con esta actitud? Tendrán que negociar, ya sea con los autóctonos o con gobiernos externos para colaborar y tener negocios", confía.

"Me dicen que tengo el machismo en mi cabeza, que estoy oprimida porque llevo el velo o que no soy libre"