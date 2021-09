Osakidetza irá recuperando en septiembre consultas presenciales

La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha afirmado que Osakidetza irá recuperando en septiembre un mayor número de consultas presenciales en la Atención Primaria. "Es algo que no solo lo demandan los pacientes sino también las y los profesionales de Osakidetza", ha señalado en una entrevista en Radio Popular.

La consejera ha insistido en que "eso no quiere decir que vayamos a olvidar de algo que durante la pandemia ha sido muy útil para seguir cuidando de la salud de la ciudadanía, como han sido las consultas telefónicas". No obstante, ha remarcado que "no puede haber ninguna consulta con requerimiento de presencialidad que no la vaya a tener y eso, por ahora, sigue siendo bastante más del 50%".

Preguntada sobre las y los profesionales de la Atención Primaria, Sagardui ha reconocido que existen dificultades para cubrir todas las plazas que se ofertan, aunque Osakidetza se sigue ofertando la totalidad de las plazas disponibles, "no es una cuestión de no querer contratar, es una cuestión de disponibilidad de esa especialidad". "Si hay profesionales, contrataremos", ha subrayado.

CAMPAÑA DE LA GRIPE

Por otro lado, Gotzone Sagardui ha explicado que el Departamento de Salud y Osakidetza tienen ya preparada la campaña de la gripe, que se dará a conocer en la primera quincena de octubre. Tras señalar que la incidencia de la gripe el pasado año fue "escasa, anecdótica", por las medidas "estrictas" de prevención debido a la pandemia del coronavirus, la consejera ha precisado que "habrá que ver primero cómo se está comportando la gripe de este año para ver si se espera una mayor incidencia y habrá que ver también cuál es el efecto de esas medidas que en el momento de la aparición del virus en nuestro entorno estén vigentes".

En ese sentido, ha considerado que medidas como la mascarilla "sin duda alguna tuvieron un efecto muy positivo en ese no contagio por gripe", aunque "es cierto que la aparición de la gripe el año pasado en nuestro entorno fue anecdótica".