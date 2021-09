Euskadi asume alargar su plan anticovid para impedir otra ola

Las autoridades sanitarias vascas asumen que las medidas anticovid y las restricciones deberán seguir aún unas semanas más para evitar una desescalada caótica y una hipotética sexta ola. Con el objetivo de que la nueva normalidad vuelva de forma progresiva, el Gobierno vasco quiere curarse en salud. Por ello, la consejera Gotzone Sagardui, afirmó ayer martes que "ojalá que la evidente mejora de la situación epidemiológica permita flexibilizar en las próximas semanas algunas de las medidas preventivas que permanecen vigentes frente al covid-19". Sin embargo, reiteró que para que eso sea posible deberá "consolidarse" la tendencia a la baja de la pandemia.

Y eso que el virus parece que definitivamente se está replegando y nos da un respiro. La transmisión retrocede a pasos agigantados y la tasa de nuevos contagios en Euskadi ha caído al 4%, un umbral inédito. Hay que retrotraerse antes del inicio de la quinta ola, concretamente hasta el 28 de junio, para ver un valor tan favorable. En julio no hizo más que escalar –llegó a cotas del 14%– y durante dos meses y medio no ha tocado nunca este suelo.

Porque la comunidad registró en las últimas 24 horas 246 nuevos contagios de covid-19. La tasa de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes en 14 días se situó el lunes en 240, y sigue su senda descendente tras seis días por debajo de 300, fuera del escenario de transmisión alta del virus.

Sin embargo, pese a la mejora paulatina, Lakua sigue apelando a la prudencia, consciente de que el virus ha dado demasiados giros en el aire durante este año y medio, trastocando todos los planes. De hecho cuando en junio, todo apuntaba a una salida inminente de la crisis sanitaria, llegó la variante delta. Por ello no se quieren hacer predicciones sobre la eventual relajación en las restricciones, la apertura del ocio nocturno, o el cambio de aforos en hostelería, comercios o equipamientos culturales. La titular de Salud insistió ayer martes en que Euskadi afronta unas semanas "decisivas", por lo que reclamó que se mantenga la prudencia. Todo ello, sin embargo, con "esperanza y con mucha ilusión".

Sin LABI a la vista



Sin ningún Consejo Asesor del LABI convocado en el horizonte más cercano, no parece fácil que en próximas fechas se vayan a producir cambios. No hay que olvidar que es este órgano el que decide sobre qué medidas preventivas se deben implantar para contener la propagación del virus. No obstante los expertos que conforman el LABI técnico realizan un seguimiento diario de la pandemia y recomiendan lo más conveniente en cada momento.

"Todos buscamos que se pueda llegar a eso que conocíamos como normalidad o a una convivencia más normalizada con el virus; en ello estamos", manifestó Sagardui. En todo caso, subrayó que es necesario seguir analizando la evolución de los indicadores y que se confirme el repliegue de la quinta ola. Alertó de la llegada de unas semanas decisivas por el impacto que pueda tener la reincorporación de los trabajadores a sus empleos, la vuelta a los lugares de residencia habitual, y el inicio de un nuevo curso escolar.

Aunque todavía muy lejos de los míticos 60 casos por 100.000 habitantes, Euskadi ha logrado rebajar su nivel de riesgo y está ya inmersa en la zona amarilla con incidencias en continuo descenso. Araba es la que registra una menor incidencia, con 214 casos, seguida de Gipuzkoa, con 236, y de Bizkaia con 240. En las capitales, Donostia está ya en 207, Bilbao en 223 y Gasteiz en 237. Además, otro de los medidores vitales, la presión hospitalaria, progresa adecuadamente, y se han reducido en nueve los pacientes que permanecen ingresados en UCI, que ahora son 62.

Junto al mantenimiento de la curva epidemiológica "descendente", la consejera destacó que la vacunación avanza a buen ritmo. No obstante, realizó un llamamiento a vacunarse a la población de entre 20 y 35 años, el colectivo que ha quedado "un poco rezagado" respecto al resto ya que su cobertura de vacunación no supera el 80 %. Con citas disponibles y con un lanzamiento masivo de SMS para repescar a este segmento de población, Sagardui recalcó que todavía "están a tiempo".

La responsable sanitaria vasca también se refirió a la posibilidad de que algunos colectivos, como el de personas inmunodeprimidas, puedan recibir una tercera dosis. Osakidetza se guiará en este asunto, al igual que en el resto, por las recomendaciones de los expertos. "Si se determina esa tercera dosis, así se hará", reveló.

evolución de la pandemia

246 casos

a la baja. La virulencia de la pandemia afloja y el número de infecciones desciende día a día. Euskadi registró en las últimas 24 horas 246 nuevos contagios de covid-19, lo que supone 37 más que en la jornada anterior, pero eso no es significativo porque el número de pruebas fue mucho mayor.

Tasa del 4%

positividad. La tasa de positividad ha bajado 1,7 puntos, hasta el 4%, uno de los mejores datos de los últimos tres meses. El lunes se llevaron a cabo 6.151 test diagnósticos (4.712 PCR y 1.439 de antígenos), 2.493 más que el domingo.

Cae 11 puntos

la transmisión. La incidencia acumulada en 14 días por cada 100.000 habitantes se sitúa en el conjunto de la CAV en los 240, lo que supone once puntos menos que el día anterior. Bizkaia (con 240 casos) presenta la tasa más elevada, seguida de Gipuzkoa (236) y Araba, con 214.

62 en UCI

hospitales. En cuanto a la situación hospitalaria, el lunes ingresaron 38 personas por covid en planta, tres más que el día anterior, con lo que se elevan a 195 los enfermos hospitalizados en planta. En las UCI hay 62 pacientes con covid, nueve menos.

Bilbao, 38

bizkaia. En Bizkaia se contabilizaron en la jornada del lunes 125 positivos sobre los 246 de toda la CAV. Los municipios con mayor número de casos fueron Bilbao (38), Getxo y Barakaldo, cada uno con siete nuevos contagios.

Donostia, 22

gipuzkoa. En Gipuzkoa, Donostia (22) e Irun, con 13 nuevos contagios, fueron las localidades que acumularon más nuevos contagios. En Araba, también su capital, Gasteiz, suma el mayor número de infecciones (27 más). Los otros dos nuevos positivos se registraron en Aramaio y en Agurain.

7 en zona roja

localidades vascas. Con estos datos, siete poblaciones de más de 5.000 habitantes superan los 400 casos por 100.000 habitantes. Se trata de Balmaseda, Bermeo, Gernika, Leketio y Zalla, en Bizkaia, mientras en Gipuzkoa son Elgoibar y Lazkao.