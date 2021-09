Un alga tóxica causa picores a un centenar de bañistas en Donostia

Un alga puede estar detrás del centenar de casos de bañistas con picores leve detectados en la tarde del martes en las playas de Donostia.

A falta de análisis que lo confirmen, todo parece indicar que pueden deberse al alga Ostreopsis siamensis, según informó el departamento municipal de Sanidad. En la costa de Iparralde dio problemas hace unas semanas y, por ello, el Gobierno vasco envió a los ayuntamientos de las localidades de la costa vasca una notificación para que estuvieran alerta. Una de las causas para la aparición de esta alga podría ser las altas temperaturas de estos días en Euskadi.

BANDERA AMARILLA

La bandera amarilla ondea en las playas de Donostia. La concejala de Salud Pública del Ayuntamiento de Donostia, Marisol Garmendia, ha afirmado que se continúa recomendando el baño "con precaución" en las playas donostiarras debido a la presencia de estas algas que este pasado martes produjeron "un centenar de casos de picores leves".

"Se está analizando la calidad del agua, que al parecer es muy buena. No hay analítica para estas algas que al parecer son microscópicas, no se ven a simple vista y por precaución hasta el mediodía tendremos izada la bandera amarilla. Si a partir del mediodía vemos que no hay incidencias, que los socorristas no han atendido a bañistas con picores leves, el baño volverá a ser libre", ha señalado.