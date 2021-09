El calor sofocante marca en Euskadi la vuelta a la rutina tras las vacaciones

Tras unos meses de vacaciones en los que no han sido pocas las quejas en Euskadi por la climatología, septiembre ha arrancado reivindicándose como mes veraniego, pese a estar despojado de la condición de periodo de asueto generalizado. Ayer lunes, el aeropuerto de Loiu marcó la segunda temperatura más alta del Estado, con 35 grados a las 13.10 horas, superado únicamente por el registro obtenido en el aeródromo de Almería, que marcó 35,9 grados.

Y la cosa va a seguir igual hoy martes, antes de que mañana miércoles comience una bajada de temperaturas que muy probablemente dará paso a la vuelta de los comentarios sobre lo poco que duran los días buenos, climatológicamente hablando; días de altas temperaturas que no son catalogados como buenos cuando se están sufriendo calores insoportables: nunca llueve a gusto de todos y nunca hay temperaturas que contenten a todos. Así las cosas, ayer martes los termómetros se dispararon al alza coincidiendo con la vuelta a la normalidad de la gran mayoría de ciudadanos, que han abandonado sus lugares de veraneo para regresar a casa cuando más aprieta el calor.

La cosa, sin embargo, va más allá de estar más o menos a gusto con la canícula. Las altas temperaturas que se registran en Euskadi, la baja humedad y el viento de componente sur provocarán hoy martes la activación durante toda la jornada del aviso amarillo por riesgo de incendios forestales. Desde ayer lunes y hasta la medianoche de hoy martes está vigente el aviso amarillo por altas temperaturas. Ayer lunes las máximas alcanzaron los 36 grados en la zona cantábrica interior y los 31 grados en la costa, mientras que las mínimas se situaron en torno a los 17 y 20 grados centígrados.



El martes seguiremos con calor. El viento soplará racheado del sureste y las temperaturas de madrugada serán muy altas. Tendremos nubes altas. Por la tarde el viento cambiará a oeste en la costa. Las máximas superarán los 35 ºC en puntos de la vertiente cantábrica. — Euskalmet (@Euskalmet) September 6, 2021

Hoy martes subirá el mercurio en la zona costera, donde se esperan temperaturas de entre 21 y 33 grados y en el interior oscilarán entre los 20 y los 35 grados centígrados. Ese nivel de temperaturas, según Euskalmet, podrían situarse por encima de los 25 grados durante gran parte de la madrugada.

Ayer lunes se registraron intervalos de nubes medias y altas sobre todo durante la segunda mitad del día y viento del sudeste de flojo a moderado. Esta misma situación continuará hoy, aunque durante la tarde hay probabilidad de que se produzca algún chubasco tormentoso. El viento seguirá soplando del sudeste con rachas fuertes y por la tarde puede perder algo de intensidad y fijarse de componente oeste.

Para mañana miércoles la previsión lanzada por Euskalmet es que los termómetros den una tregua que podría sustanciarse en una bajada de diez grados. La vuelta al cole será, así, algo menos sofocante para todos.

Los apuntes

35° y 35,9°

BilbAO, CASI COMO aLMERÍA. Los aeropuertos de Almería y Bilbao registraron las temperaturas más altas del Estado con 35,9º C y 35º C, respectivamente. Detrás de la pista vizcaina puntuó Morón de la Frontera, en Sevilla, con 34,52º C. Mientras, Torrelavega alcanzó la cuarta temperatura más alta con 34,2 grados.

Incendios

Y caída de diez grados. Las altas temperaturas que se esperan también hoy en Euskadi, la baja humedad y el viento de componente sur provocarán la activación durante toda la jornada del aviso amarillo por riesgo de incendios forestales. La previsión es que mañana el mercurio baje diez grados, hasta los 25.