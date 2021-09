"Va a ser muy duro volver a la rutina"

HOY comienza la vuelta a la rutina para muchas personas en Euskadi. Eso sí, parece mentira teniendo en cuenta el panorama que había hace 24 horas en la costa, con las playas abarrotadas y cientos de personas disfrutando de sus últimos instantes de libertad como si fuera un día más de verano. "A mí me va a costar mucho después de un mes de baja volver al trabajo 8 horas. La primera semana será muy dura seguro", explicaba a DEIA Brian, vecino de Algorta que estaba paseando por Ereaga junto a una amiga de la infancia, Adelis. A él le tocará volver tras un mes de baja y no de vacaciones, ya que hace diez días salió del hospital después de contraer covid-19 por segunda vez. Y es que al final, a pesar de que la situación de la pandemia se esté estabilizando las últimas semanas, todavía queda mucho camino por recorrer. "Siempre escuchas que es un poco de fiebre y se pasa, pero luego se pasa de una cosa a otra y acabas ingresado", contó Brian.





Las últimas horas para aprovechar. Ayer paseaban tranquilamente por Ereaga, pero Brian volverá hoy a trabajar tras un mes de baja por covid-19 y Adelis acaba de llegar a Madrid, donde trabaja como profesora.

La vuelta a la rutina no será fácil para muchos, pero el verano tampoco lo ha sido en el norte. Los días de sol se han suministrado con cuentagotas, y la jornada de ayer domingo parecía el inicio del verano más que el final. "Nos ha pillado bien el día de hoy la verdad. He echado mucho de menos el sol en el Euskadi. Aquí ola de calor poca la verdad", dijo ayer Adelis entre risas. Aunque ella tampoco puede huir de la realidad y en unas horas volverá a Madrid para seguir impartiendo clases, ya que es profesora en un instituto.

Y hablando del ámbito educativo, los niños y niñas no son una excepción y también volverán a la rutina muy pronto. Adelis, que ha vivido muy de cerca la situación el año pasado al ser docente, explicó que va a encarar con "optimismo y positividad" este próximo curso, ya que el último fue "duro" para ella. "Trabajar con los niños aislados durante seis horas, separados y sin poder trabajar en grupo fue algo que me dejó destrozada y a ellos más. Pero espero que este año puedan volverse a relacionar y encontrar más alternativas", confió.

Entre una cosa y otra, mirar al pasado se hace a veces inevitable, y hay personas que siguen añorando lo de antes. "Queremos la antigua normalidad, estamos cansadas ya. Aunque estamos disfrutando también de esta, porque no hay otra", explicaron Ana y Leona, vecinas de Bilbao que se dirigían directas a la playa para pasar el día.





Con ganas de disfrutar. Leona y Ana aprovecharon el día de ayer para disfrutar del sol y la playa en Ereaga. Si fuera por ellas, alargarían el verano, pero hoy ya tendrán que volver a la rutina.

No obstante, hay otras personas que también agradecen algunas cosas que han cambiado en los últimos tiempos. "Hay cosas que me han venido muy bien, por ejemplo, la tranquilidad de los sitios y las cosas de cercanía son cosas que ha descubierto mucha gente", señaló Paula, vecina de Bilbao que estaba aprovechando para dar una vuelta por el paseo marítimo de Ereaga, respirar aire puro y de paso coger fuerzas para afrontar el mes de septiembre de la mejor manera posible.

recuperar la ilusión



La manera de afrontar las cosas parece uno de los puntos clave de cara a los próximos meses y de la mano de conseguir un control de la pandemia la vuelta a la rutina puede ser muy diferente a la de hace un año. "Este año vamos a poder recuperar muchas cosas, los niños van a poder ir a las extraescolares y también van a poder disfrutar más tiempo junto a otros. Desde luego, que algo de ilusión vamos a poder recuperar entre la gente", dijo con optimismo Paula, con la clara esperanza de que las cosas vayan a mejor.

En ese sentido, la responsabilidad individual es algo de lo que se sigue hablando a día de hoy y todavía hay que tenerla en cuenta como destacó Borja, pareja de Paula: "Libertad no es hacer lo que me da la gana, es un concepto que hay que enfocar de manera adecuada". Por lo tanto, en la vuelta a los puestos de trabajo y a las aulas no hay que olvidar que la pandemia no ha acabado y que no se debe bajar la guardia.

