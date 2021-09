Las 5 noticias del día que no te puedes perder

Dos años y medio después de que dimitiera ante el intenso marcaje de la oposición, al exconsejero Jon Darpón le ha llegado su particular acto de desagravio. La jueza que investiga la presunta filtración de exámenes en las oposiciones de Osakidetza del curso 2016-2017 ha rechazado imputar por asociación ilícita al entonces consejero de Salud y a la exdirectora general de Osakidetza María Jesús Múgica, quien también dimitió por este caso. El auto no deja margen para la duda. Es categórico. La instructora dice que no consta, "siquiera indiciariamente, que se hayan constituido en una asociación paralela, o que se hayan reunido con ninguna finalidad ilícita, ni que hayan realizado o promovido ninguna conducta ilícita", de manera que rechaza la solicitud del sindicato LAB, que recibe un varapalo.



Finalizado el plazo de inscripción de socios para el encuentro de la cuarta jornada de LaLiga entre el Athletic y el Mallorca, previsto para el día 11 de septiembre, se han contabilizado un total de 16.972 solicitudes, que exceden en el 30% del aforo de San Mamés permitido por el Gobierno vasco, que será de 15.893 asientos, según ha indicado este viernes el conjunto rojiblanco. Todos los que se han apuntado ahora que no tuvieron localidad ante el Barcelona cuentan con una entrada para el duelo ante los bermellones. Los que han repetido inscripción ante el Mallorca y fueron agraciados frente a los culés conocerán este sábado si han sido premiados de nuevo después de realizarse el sorteo.



Bilbao acogerá en noviembre y diciembre el rodaje de la nueva película del director Félix Viscarret, 'Una vida no tan simple',

La productora Lamia Producciones busca niñas de entre 5 y 7 años y niños de entre 3 y 5 años "simpáticos y espabilados" a los que les apetezca participar en el proyecto. Los txikis interpretarán a los hijos de los protagonistas. La dirección de casting está a cargo de Txabe Atxa y Florencia Inés González.



Olatz Vázquez ha fallecido esta madrugada a los 27 años debido al cáncer gástrico con metástasis abdominal que padecía, según ha informado la cadena SER. La periodista vizcaina se convirtió en un símbolo de la lucha contra la enfermedad desde que relató que su diagnóstico se había retrasado debido a la pandemia del coronavirus.

Olatz Vázquez ha narrado el día a días de su lucha contra el cáncer a través de fotografías y textos desde sus redes sociales. En su última publicación contó a sus seguidores el pasado 19 de agosto que había pasados unas semanas "muy muy muy difíciles" y que había perdido la Olatz que era.



Los médicos han comunicado a la familia de Alexandru, el joven de 23 años que recibió una brutal paliza en Amorebieta-Etxano el pasado 25 de julio por la que permanece en coma, que "va a morir sí o sí", según ha comentado el portavoz de la familia, Stefan, este viernes.

Los médicos mantuvieron ayer jueves una reunión con la familia, según ha narrado su portavoz en declaraciones a Radio Euskadi, en la que les explicaron que "una parte del cerebro está muerta y la otra está que no quiere funcionar. No tiene vida".