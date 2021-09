Bengoa dice que "buena parte de la infección va a estar en las escuelas"

El exconsejero de Sanidad del Gobierno vasco y exdirector de Sistemas de Salud de la OMS, Rafael Bengoa, ha afirmado que "buena parte de la infección va a estar en las escuelas" y la variante Delta "se va a fijar en dos grupos", en los menores de 3 a 12 años y en los adolescentes de 12 a 18 años.

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Rafael Bengoa cree que es el momento para relajar algunas restricciones como se ha establecido en Euskadi pero ha advertido de que no se puede desescalar la quinta ola "como las anteriores". Bengoa ha indicado que no se puede desescalar "de forma precipitada y eliminar restricciones".

A su juicio, el LABI "lo tiene claro" y busca un "equilibrio" entre seguir vacunando y mantener ciertas restricciones. "Con las dos cosas a la vez, tendremos un cierto control sobre la pandemia, si empezamos a desescalar, quitamos todas las restricciones y nos basamos solo en la lógica de vacunas, no la vamos a controlar", ha advertido.

En el caso de las aulas, cree que es "acertado recuperar lo extraescolar exterior" y ha manifestado que lo que más le preocupa es "saber cómo está montado el interior, si hay suficiente ventilación, si hay medidores de CO2". En este sentido, ha señalado que "no es lo mismo tener los niños en las escuelas con la variante Delta que con otra variantes porque es más contagiosa y más todo".

Bengoa ha recordado que los adolescentes de 12 a 18 años no están todos vacunados "ni mucho menos" y "a los mas pequeños -en referencia a los de 3 a 12 años- no se sabe si les va a vacunar o no". "¿Dónde está el Delta ahora? en esos dos grupos, es donde se va a fijar", ha añadido.

Por lo tanto, ha asegurado que lo que ocurra en las aulas va a depender mucho de "si se ha hecho muy en serio" el trabajo en relación con los grupos burbujas, las mascarillas y ventiladores. A su juicio, el esfuerzo debería ser mayor que el año pasado por esta variante y sería conveniente contar "con ventiladores allí donde son necesarios y seguir abriendo ventanas".

Además, ha asegurado que, al entrar en otoño e invierno, todos van a estar más encerrados y "eso le conviene al virus". "¿Y dónde va a estar ocurriendo una buena parte de la infección? En las escuelas", ha advertido.



INMUNIDAD DE REBAÑO

Por otro lado, cree que probablemente no se pueda alcanzar la inmunidad de rebaño y ha indicado que es algo que se ha empezado a establecer, ya que, desde que está la variante Delta, "ha subido mucho el listón" necesario para tener imunidad de grupo. Según ha manifestado "como dicen algunos, es otra guerra, no es la guerra del año pasado". "Desescalar Delta, no lo mismo que desescalar las variantes anteriores", ha dicho.

Asimismo, ha señalado que se está empezando a "aceptar despacito" que se va a convivir con la covid-19 y que "se va a quedar como otros virus". "Y, al aceptar convivir con el virus, no hay inmunidad de rebaño per se porque básicamente no puedes pensar en una erradicación", ha agregado.

En relación a una tercera dosis de las vacunas, cree que la EMA se va a pronunciar a favor de su inoculación porque hay gente que sigue siendo "muy vulnerable". Bengoa espera que no se "tarde demasiado" y cree que debería estar "montado el sistema" para que, cuando se cuente con el visto bueno, empezar a citar a los más vulnerables para administrarles la tercera dosis.

En relación al final de la pandemia, ha señalado que 19 de los 25 países más conectados están en Europa, lo que hace que "sea imposible que una nueva variante no llegue a Europa". A su juicio, "no se va a poder controlar esto a nivel mundial hasta dentro de 3, 4 o 5 años" y dependerá de lo "sensato que se sea" en relación a la vacunación.

Rafael Bengoa ha aludido al hecho de que el "mundo económico se está poniendo en marcha" porque saben que los países vacunados salen antes de la crisis económica y todos "pierden económicamente" si países en Africa, Latinoamérica o Asia "no están vacunados".