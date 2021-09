El 70 % de la población adulta de la UE ya está completamente vacunada

La Unión Europea ha logrado su objetivo de administrar la pauta completa de la vacuna contra la covid-19 al 70 por ciento de su población adulta antes del final de verano, según informó este martes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.





70% of adults in EU are fully vaccinated.



I want to thank the many people making this great achievement possible.



But we must go further!



We need more Europeans to vaccinate. And we need to help the rest of the world vaccinate, too.



We'll continue supporting our partners. pic.twitter.com/VxdvZlrwYv