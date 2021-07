Voluntarios de CureVac afirman ignorar el nuevo proceso de vacunación

Dos millares de personas vascas se prestaron voluntarios para el ensayo de la empresa farmacéutica CureVac con su vacuna contra el coronavirus. Sin embargo, el fármaco demostró una eficacia de tan solo el 47% en un segundo análisis preliminar, un importante varapalo ya que aspiraba a que fuera autorizado este trimestre. Por ello, los voluntarios del ensayo se encuentran a la espera de conocer qué pasos deben seguir en su proceso de vacunación o si tienen que ser o no vacunados.

Algunos de estos participantes en el ensayo clínico lamentan no saber cómo proceder con su vacunación. Desde el Departamento de Salud aseguran que desde el pasado 18 de junio comenzaron a ponerse en contacto por correo electrónico con los voluntarios.

Juan Carlos Martínez, uno de los participantes, relata que intentó ponerse en contacto con los responsables del estudio en más de una ocasión para recibir información y que tardó días en recibir respuesta. "Al final llamé a Biocruces a primera hora y me cogió el teléfono un médico que me comunicó que tanto a mí como a mi mujer nos habían administrado la vacuna y no el placebo", recuerda. Muestra su malestar y asegura: "Apenas unos pocos han recibido el correo con las pautas a seguir a partir de ahora y la información del ensayo". Además subraya que la comunicación "tampoco dice nada concluyente".

Nerea Sagredo, otra de las voluntarias en el ensayo de CureVac, dice que tras dos llamadas consiguió ponerse en contacto con Biocruces y le comunicaron que le habían administrado placebo y que por lo tanto podía seguir su vacunación con normalidad.

Los voluntarios que recibieron placebo deberán de inmunizarse con alguna de las otras vacunas ya aprobadas por la Asociación Europea del Medicamento, pero la incógnita surge con los que recibieron la dosis de CureVac. El Departamento de Salud del Gobierno vasco recalca que la información y las pautas a seguir están siendo trasladadas a los participantes y que todos ellos serán inmunizados con una vacuna de otra farmacéutica.

Ni Juan Carlos ni tampoco otra voluntaria, Leire Lekue, afirman haber recibido información sobre su vacunación. Lekue asegura que ella llamó al centro de Biocruces y le confirmaron que por el momento el ensayo continúa como hasta ahora y que en septiembre tendría que volver para una analítica de control. La voluntaria, sin embargo, desveló que a través de otra llamada se enteró de una nueva información. "Están llamando ahora a todas las personas voluntarias y la Agencia Europea del Medicamento se pronunciará en diez días sobre la aprobación del fármaco", aseguró Lekue antes de añadir que "los datos parecen favorables y se espera su aprobación". Si bien, la propia interesada se muestra desconcertada porque en la misma comunicación le avisaron de que recibirá un mensaje de Osakidetza para su vacunación, mientras asegura que desde Biocruces y CureVac le recomiendan esperar.

Por su parte, la farmacéutica precisó que "los primeros análisis muestran que la eficacia depende de las franjas de edad y de las variantes del virus". "Esperábamos mejores resultados en el análisis preliminar, pero esta incomparable variedad de variantes supone un desafío lograr una eficacia elevada", declaró el presidente de CureVac, Franz-Werner Haas.