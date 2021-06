Dos fisios navarras, atrapadas en Malta hasta el 12 de julio en el viaje de fin de carrera

Vacunadas, con PCR negativa, doble mascarilla y aún así con cuarentena obligatoria de 14 días. Dos graduadas navarras en Fisioterapia de la Universidad de Reus (Tarragona) se encuentran desde esta mañana confinadas, entre el grupo de 31 estudiantes, en un hotel de Bugibba (Malta) donde disfrutaban del viaje de fin de carrera y en el que les han anunciado que tendrán que pasar 14 días de cuarentena en sus habitaciones después de que en el vuelo que tomaron en Barcelona el sábado pasado se hayan detectado cinco positivos entre pasajeros que nada tienen que ver con su grupo. Ellas, a pesar de todo, han sido consideradas contactos estrecho.



Me gustaría comunicar la situación actual en la que nos encontramos y que nos ayudéis a hacer difusión. Somos un grupo de 31 fisioterapeutas, que celebramos el viaje de graduación en Malta. — Sheila Maeztu (@Shei_mztu12) June 29, 2021

La ley exige una PCR negativa para la entrada en el país, lo que supone haberse realizado un test anteriorment. Así pues, hoy nos han comunicado, después de 4 días de la entrada en Malta, que en el avión se encontraban personas positivas. — Sheila Maeztu (@Shei_mztu12) June 29, 2021

Las estudiantes, Sheila Maeztu, estellesa de 24 años, y Oihane, de Caparroso, volaron a Malta con todo el grupo el sábado 26 tras pagarse unapuesto que es de exigencia para acceder al país. Además,(FFP2 y quirúrgica) y debido a su rama de estudio se encuentran además vacunadas, pero según les han comentado desde la Embajada española y las autoridades maltesas por el momento no es posible librarse de los 14 días de cuarentena. El vuelo de retorno a España lo tenían contratado para el viernes 2 de julio, pero casi lo dan por perdido.De esta forma, "tendríamos que permanecer aquí, en un país que desconocemos yhasta el 12 de julio. Esto es muy heavy", subraya Maeztu, que suplica porque alguien "nos dé una solución. Estamos perdidas, tensas y nerviosas. Muchas empezaban a trabajar la semana que viene, o tenían campus a los que acudir, y yo tenía una boda el día 10 a la que tampoco podría ir si esto no se soluciona".La joven estellesa relata que cuando esta mañana iban a emprender una excursión hacia Blue Grotto, la recepcionista del hotel Qawra en el que se alojan les llamó para reunirse con el grupo que celebra el viaje de fin de grado de Fisioterapia. Allí les comunicaron la situación,que se les considerabapor haber compartido el vuelo y que tenían que quedarse confinadas en habitaciones de tres personas. Más tarde, la Policía les comentó que es posible que sean cambiadas de hotel para"Creemos que no es justa esta situación. Vinimos con una PCR negativa porque para entrar en Malta es obligatoria y ahora. Además, todas estamos vacunadas y lo oportuno sería que nos hicieran otra PCR y, si damos negativo, que nos dejen volver a nuestro país. Además, en Malta, al personal de ámbito sanitario como nosotras se les establece una cuarentena de 7 días y no de 14".