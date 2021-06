"Siempre he tratado de transmitir espíritu de lucha y ser positivo. He pedaleado hasta la extenuación por todos los enfermos de ELA para que se solucione de una vez y no haya ninguno más. Así es como me sale y con vuestra ayuda todo es más fácil". Jaime Lafita ha llegado este lunes a Bruselas, con la emoción de saber que ha superado un nuevo reto, tras 9 días navegando a vela y pedaleando en bicicleta desde Getxo para reclamar a los mandatarios europeos más recursos para investigar la esclerosis lateral amiotrófica, la misma enfermedad que le fue diagnosticada a él mismo en 2016.

Han sido 1.200 kilómetros duros, muy duros, pero la satisfacción de haber logrado su objetivo supera ahora con creces las dificultades vividas. Lo ha hecho acompañado de Diego, su hijo, y amigos y miembros de la asociación DaleCandela, que él fundó como forma de lucha contra su enfermedad. A través de ella y junto con otras asociaciones ha desarrollado distintas iniciativas para dar visibilidad y recaudar fondos para combatir esta enfermedad; de hecho, este desafío BrusELAs supone el cuarto en su particular palmarés.





LECTURA DEL MANIFIESTO



Una vez en Bruselas se ha realizado la lectura del manifiesto en diferentes idiomas ante las autoridades de la Cámara Europea presentes, entre ellas, la europarlamentaria jeltzale Izaskun Bilbao; la directora general de Salud de la Comisión Europea, Sandra Gallina, y la directora médica del hospital de Basurto, Alejandra Gil.

"La ELA es una enfermedad rara, degenerativa y mortal que deja intacta la capacidad cognitiva de los enfermos, pero les priva del imprescindible motor de sus músculos", ha declarado la propia Sandra Gallina, emocionada en el recibimiento a Jaime junto a la Plaza de Luxemburgo. "Pero también sin motor se puede llegar muy lejos, y subir muy alto. Primero a vela y luego en bici, Jaime y su pelotón han escalado esta cumbre de Europa con el mismo espíritu que si se tratara de la cumbre de una montaña, para demostrar que el motor de la solidaridad, la concienciación y el esfuerzo conjuntos son otros tantos músculos igualmente poderosos para avanzar hacia un tratamiento de la enfermedad".





CINCO GRITOS CONTRA EL ELA



La iniciativa Desafío BrusELAs impulsada por Jaime Lafita y DalecandELA se enmarca en Los Cinco Gritos de Lucha Contra la ELA impulsados por diferentes asociaciones del Estado español desde 2018. El Desafío BrusELAs ha sido el cuarto impulsado por estas entidades tras la expedición ELAntártida en 2018 al monte más alto en la Antártida; la aventura TeidELA, la ascensión en 2020 a la montaña más alta del Estado español (3.718 m), y la más reciente expedición de UrriELA el 31 de mayo de 2021, en la que Miguel Ángel Roldán escaló una de las montañas más emblemáticas e inaccesibles del Estado, el Naranjo de Bulnes.

El quinto y último grito se prevé este próximo otoño, cuando las tres asociaciones de lucha contra la ELA ascenderán al Ama Dablam, considerada como una de las montañas más bonitas del mundo.