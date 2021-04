Lucía Gallego: "Una segunda dosis de otra vacuna no complementa a AstraZeneca"

Lucía Gallego considera lógico que se haya frenado la vacunación con AstraZeneca si hay evidencias científicas respecto a efectos adversos, pero cree que la paralización de la vacunación con este suero se podría haber limitado al espectro de población en el que se han detectado los casos, como mujeres o personas más jóvenes.

Respecto a la situación en la que quedan ahora los menores de 60 años que ya habían recibido la primera dosis de AstraZeneca, la profesora de Microbiología de la UPV/EHU reconoce que, al menos, tienen protección ante el virus, pero cree que necesitan una segunda dosis para "reforzar su inmunidad a largo plazo. Entrevistada en Onda Vasca-Grupo Noticias, Gallego no s eha mostrado partidaria de mezclar dosis de dos fármacos. "No podemos utilizar una primera dosis de AstraZeneca y una segunda de otra vacuna. No se complementan. En realidad, son dos primeras dosis", explica.

Además, la experta ha querido terminar con el mito que se ha generalizado entre la población y que apunta a la peor calidad de AstraZeneca frente a otras vacunas. "Su precio es mucho menor porque el suero ha sido desarrollado por una universidad y su objetivo no es hacer negocio".

Gallego también se ha mostrado favorable a incluir en la vacunación todas aquellas marcas que hayan demostrado su efectividad y seguridad, pero destaca que Sputnik V a pesar de haber sido inoculada en millones de personas, no ha publicado apenas información sobre sus ensayos clínicos.

Por último, y ante la actual situación epidemiológica, la microbióloga considera que las restricciones actuales serían suficientes si toda la población las cumpliese, y apuesta por mantenerlas en el tiempo.