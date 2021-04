La EMA aconseja vacunar AstraZeneca pese a las evidencias de trombos

El comité de seguridad de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) ha concluido este jueves que existe una "posible relación" entre la vacuna de AstraZeneca contra la covid-19 y los coágulos sanguíneos en algunas personas que recibieron esta vacuna, pero considera que su beneficio sigue estando por encima del riesgo de un efecto secundario.



Según las conclusiones alcanzadas hoy por el comité de seguridad (PRAC) de la EMA, los coágulos de sangre "inusuales" con bajas plaquetas "deben incluirse como efectos secundarios muy raros" de la vacuna, en base a "todas las pruebas disponibles actualmente", incluyendo el asesoramiento de un grupo especial de expertos.



La EMA recomienda en cualquier caso proseguir con la vacunación porque, insiste, los beneficios siguen siendo mayores que los riesgos.





Emer Cooke, EMA's Exec. Director: "EMA will continue to monitor all the scientific evidence available on both effectiveness and safety of all the authorised COVID-19 vaccines and will issue further recommendations, if necessary, on the grounds of robust evidence."