La Ertzaintza interpone más de doscientas sanciones por incumplir las normas sanitarias

La Ertzaintza ha interpuesto más de doscientas sanciones durante esta madrugada en actuaciones llevadas a cabo en los tres territorios históricos contra personas que estaban incumpliendo las normas sanitarias anti-covid.

En Bilbao fueron multadas durante la tarde-noche once personas en el Artxanda por estar en grupos de más de cuatro personas, mientras que, durante la noche, la Ertzaintza intervino en tres pisos donde se estaban celebrando fiestas y sancionó a un total de 20 personas.

En Ondarroa, ocho personas fueron amonestadas pasadas las once de la noche en el cementerio de la localidad por incumplir el horario.

En Gipuzkoa, las patrullas de la Ertzaintza identificaron a 18 personas junto al campo de tiro de Legazpi a las 22.00 horas, interponiendo 36 propuestas de sanción. En Donostia, intervino en un piso donde se encontraban cinco personas no convivientes, mientras que, en Pasaia, un grupo de 10 personas han recibido su correspondiente multa por no respetar el horario y no utilizar la mascarilla, interponiendo un total de 30 sanciones.

Por otro lado, en Irun, siete personas fueron sorprendidas celebrando una fiesta en la habitación de un hotel.

En Araba, las actuaciones más relevantes tuvieron lugar de madrugada en tres lonjas juveniles de Gasteiz donde la Ertzaintza identificó a un total de 27 personas e interpuso 132 sanciones. También en la capital alavesa, 13 personas fueron identificadas en la habitación de un hotel y los agentes de la Ertzaintza formularon un total de 39 sanciones por incumplimiento de la normativa sanitaria.