Un gimnasio de Barakaldo, foco de 62 contagios de la cepa inglesa del coronavirus

La variante inglesa del coronavirus va ganando poco a poco terreno en Euskadi, donde supone ya el 29% de los casos totales de covid que se detectan. De los caos detectados de esta variante, 62 estarían, en principio, relacionados con un gimnasio de Barakaldo.

Así lo anunció el viceconsejero de Salud, José Luis Quintas y Koldo Cambra, subdirector de Salud Pública y Adicciones del Gobierno vasco. De los 62 positivos registrados tras la realización de pruebas a 206 personas, 59 serían usuarios y las otras tres personas serían trabajadoras del centro. Asimismo, desde el Gobierno vasco pusieron este caso como ejemplo de la "importancia de observar y cuidar" el cumplimiento de todas las medidas de seguridad sanitaria en aquellas actividades que supongan una reunión de personas. A causa de este foco, el gimnasio ha sido clausurado para proceder a su desinfección.

La cadena de gimnasios Brooklyn Fitboxing, franquicia a la que pertenece el establecimiento en el que se ha producido el foco, anunció la apertura de una investigación interna para esclarecer lo sucedido y, también para cuantificar cuántos contagios han podido estar relacionados con la actividad del gimnasio. En este aspecto, desde la franquicia sostienen que "de los 62 positivos comunicados muchos no son usuarios de las instalaciones". Para profundizar en la investigación de lo sucedido, Aunque el gimnasio podría, legalmente, abrir sus puertas el próximo lunes pero no retomará la actividad, por voluntad propia, hasta que se esclarezcan los hechos. Además, Brooklyn Fitboxing señaló en un comunicado que el centro "cerró voluntariamente" tras haberse notificado el positivo de dos de los trabajadores y "no por mandato de las autoridades de manera cautelar".

Asimismo, desde esta franquicia de gimnasios se notificó al franquiciado de Barakaldo una falta grave por los hechos que aún se están investigando. Cuando la investigación se complete, además, Brooklyn Fitxboxing estudiará, en función de las conclusiones que se extraigan de la investigación, la posible retirada de la franquicia del local de Barakaldo. Unas instalaciones en las que, todo hace indicar, la cepa británica del coronavirus entró con fuerza causando 62 contagios.