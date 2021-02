El Parlamento Vasco respalda el plan anticoronavirus de Osakidetza

La gestión de la pandemia volvió a erigirse el miércoles en protagonista en el Parlamento Vasco que instó al Ejecutivo a mantener su actual estrategia tanto en la vigilancia de la evolución del virus, como en la vacunación contra el covid-19. Planteamientos que recoge una enmienda a la totalidad de PNV y PSE-EE a una iniciativa de EH Bildu, que también emplaza al Ejecutivo de Urkullu a tener en cuenta "el necesario equilibrio" entre el control de la crisis sanitaria y la recuperación de una actividad social "normalizada".

La Cámara de Gasteiz rechazó el texto acordado entre la coalición abertzale y Elkarrekin Podemos-IU, en el que se reclamaba a Osakidetza una estrategia de prevención que amplíe los cribados a la población y que se lleven a cabo pruebas masivas frecuentes en colectivos como el personal sociosanitario y el alumnado y profesorado de los centros educativos.

Rebeka Ubera (EH Bildu) cuestionó que se pueda bajar la incidencia acumulada en 14 días hasta los 60 casos si no se implementan medidas como las planteadas en su iniciativa. "Sabemos que no hay recetas mágicas, pero se ha visto que es mentira la teoría de convivir con el virus", advirtió. Por su parte, Jon Hernández (Elkarrekin Podemos) opinó que el talón de Aquiles de Salud "son los rastreos" y los recursos. Desde el PNV, Luis Javier Telleria respaldó la labor del Ejecutivo porque es la "correcta" para hacer frente a la pandemia, al tiempo que defendió que "los cribados no son la base de la estrategia sanitaria. No son una vacuna".

caos y descontrol



Asimismo, PNV y PSE rechazaron las acusaciones de la oposición sobre el caos y el descontrol de la campaña de vacunación y justificaron las disfunciones que se puedan producir porque es un proceso vivo que se actualiza constantemente en función de las dosis posibles. En este sentido, rechazaron sendas mociones del PP+C's y de Vox, en las que reclamaban un plan detallado del proceso de vacunación que precise con claridad el orden de prioridad de los diferentes colectivos y grupos. EH Bildu y Elkarrekin Podemos también votaron en contra.

En la defensa de su moción, Laura Garrido (PP+C's) reclamó que se acabe con la "opacidad" que rodea al proceso de vacunación y difunda un plan que precise con claridad la prioridad para las inoculaciones. También instó a que se garantice la transparencia en los expedientes de investigación sobre vacunaciones irregulares y que se depuren las responsabilidades que correspondan.

Rebeka Ubera insistió asimismo en el "descontrol" y falta de transparencia del plan de vacunación y dijo que el Gobierno vasco "está fallando" y creando malestar y preocupación entre las ciudadanos.

Desde el PNV, Aitor Telleria reconoció que puede darse alguna disfunción en el proceso de vacunas como consecuencia de las actualizaciones del documento en función de las dosis que van llegando y acusó al PP+C's de actuar por "oportunismo político" con el fin de crispar a la ciudadanía.

"La vacunación depende de las dosis que llegan y no se puede actuar por oportunismo político" aitor telleria Parlamentario EAJ-PNV