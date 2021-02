"No podemos llevar flores a un vertedero", reclama la familia de Joaquín Beltrán

La familia de Joaquín Beltrán ha exigido que no se selle el vertedero de Zaldibar hasta no encontrar los restos del operario sepultado hace un año para poder "traer a Joaquín de vuelta a casa", porque "no podemos llevar flores a un vertedero".

Varios cientos de personas se han concentrado en la plaza Euskadi de Zalla, pese a la lluvia y las restricciones sanitarias por la covid-19, convocados por la familia de Joaquín Beltran en el aniversario del derrumbe del vertedero de Zaldibar en el que perdieron la vida Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze.

La concentración, a la que han asistido la mujer del trabajador, Elena, y sus hijos, Fran, Laura y Pablo, ha concluido con un minuto de silencio en una plaza en la que destacaban los ramos de flores colocados junto a varias pancartas de recuerdo al vecino de Zalla desaparecido.

La cuñada de Joaquín, Marta Álvarez, ha leído un comunicado en nombre de la familia, en el que ha destacado que los familiares siguen "viviendo una y otra vez" lo ocurrido aquel 6 de febrero de 2020 y que continuarán "esperando lo que sea preciso", pero que no pueden "entender cómo aún estamos sin Joaquín".

Ha tenido palabras para "honrar" la memoria de Joaquín y de Alberto Sololuze y también la de "otro Joaquín" al que no quieren que "se olvide", Joaquín Serantes López, que perdió la vida sepultado en el derrumbe del vertedero de Bens, en A Coruña, "sellado sin hallar sus restos".

"Comprendemos mejor que nadie el dolor de su familia, pero, por favor, que no nos obliguen a compartir su destino. No podemos llevar flores a un vertedero", ha señalado visiblemente emocionada la portavoz de la familia de Joaquín Beltrán, que ha recibido el aplauso de los asistentes.

Por ello, ha pedido "encarecidamente" en nombre de la familia "a los representantes institucionales que esta misma mañana han dicho que van a completar la búsqueda, que esas palabras impliquen" el "compromiso" de que el sellado del vertedero "no se va a producir hasta que aparezca Joaquín".

"Por favor, no nos quitéis la esperanza de traer a Joaquín de vuelta a casa", ha manifestado.

Ha destacado que la familia se encuentra desolada, pero que Elena, Fran, Laura y Pablo han querido "sacar fuerzas" y estar presentes en la concentración de este sábado para trasladar "su eterno agradecimiento a todos los vecinos de Zalla" porque "en ningún momento nos hemos sentido solos".

También ha mostrado el agradecimiento de la familia a los movimientos ciudadanos, los medios de comunicación, por "entender y respetar" sus sentimientos y trasladar "la dura realidad de lo acaecido", y a la opinión pública, "que ha sabido empatizar con nuestro dolor".



Además, han querido mostrar su reconocimiento a "la totalidad de los integrantes del operativo de rescate" porque "no habéis desfallecido pese a lo ingente de la tarea" y porque "con vuestro compromiso de no parar hasta encontrar a Joaquín nos permitís mantener viva la posibilidad de descansar algún día".



Además de la concentración de esta tarde en Zalla, a lo largo de la jornada se han celebrado concentraciones y manifestaciones en varias localidades de Bizkaia y Gipuzkoa, convocadas por la plataforma Zaldibar Argitu con motivo del primer aniversario del derrumbe del vertedero de Zaldibar.