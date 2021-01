AstraZeneca entregará nueve millones de dosis de la vacuna más a la UE en el primer trimestre

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado este domingo que la farmacéutica AstraZeneca entregará nueve millones de dosis adicionales de su vacuna contra el coronavirus en las próximas semanas.



"Paso adelante en vacunas. AstraZeneca entregará nueve millones de dosis adicionales en el primer trimestre (40 millones en total) en comparación con la oferta de la semana pasada y comenzará las entregas una semana antes de lo previsto", ha apuntado Von der Leyen en Twitter. "La empresa además ampliará su capacidad de fabricación en Europa", ha añadido.





Step forward on vaccines.@AstraZeneca will deliver 9 million additional doses in the first quarter (40 million in total) compared to last week's offer & will start deliveries one week earlier than scheduled.



The company will also expand its manufacturing capacity in Europe.