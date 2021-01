La vacuna de Johnson & Johnson contra el coronavirus podría tener una eficacia del 90%

Un estudio, publicado en la revista The New England Journal of Medicine, asegura que la vacuna de Johnson & Johnson tiene una eficacia del 90% contra el coronavirus. Además, esta fórmula lograría generar una respuesta de inmunidad duradera contra el virus.

En los ensayos la primera dosis de la vacuna fue administrada a 805 adultos de entre 18 y 55 años y de más de 65 años. Entre los participantes se apreciaron efectos secundarios como "fatiga, dolor de cabeza, mialgia y dolor en el lugar de la inyección", según se indica en la publicación especializada. No obstante, el más común fue la fiebre.