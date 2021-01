¿Cuándo se convertirá el coronavirus en un resfriado común?

El coronavirus causante de la covid -19 se quedará entre nosotros durante mucho tiempo, probablemente para siempre. La buena noticia es que acabará provocando un resfriado común y prácticamente dejará de ser letal. Esta es la conclusión a la que han llegado científicos de EEUU. La cuestión ahora es cuándo se producirá esto.

En la actualidad hay cuatro coronavirus humanos (HCoV) que circulan de forma endémica en todo el mundo y solo causan síntomas leves. Hay otras dos cepas, SARS CoV-1 y MERS, que pesen a que son más infecciosas y letales que el SARS-CoV-2, se ha logrado contener su expansión y han sido erradicadas, indican estos investigadores, de las universidades de Emory y Penn State, en el estudio que han publicado en la revista Science.

Basándose en datos inmunológicos y epidemiológicos, los expertos señalan que la inmunidad que bloquea la infección disminuye rápidamente, pero la inmunidad que reduce la enfermedad es duradera. En este escenario, avanzan que una vez que se alcanza la fase endémica, la exposición primaria (la primera vez que se infecta una persona ) se centrará en bebés y niños pequeños.

La covid-19 apenas ha generado casos graves en niños. Generalmente no causa síntomas o estos en todo caso son muy leves. El contagio en la etapa infantil no evita en cualquoier caso reinfecciones en la edad adulta pero sí brinda protección contra la patología, de modo que no se padecería de forma grave.

La gráfica muestra que la tasa general de letalidad por infección de los coronavirus emergentes una vez que alcanzan la endemicidad está fuertemente influenciada por la tasa de mortalidad por infección de los niños pequeños en la epidemia inicial.

Teniendo en cuenta este modelo, los científicos apuntan que el SARS-CoV-2 "podría unirse a largo plazo a las filas de enfermedades humanas endémicas leves que causan resfriado". Así, el actual coronavirus "puede no ser más virulento que el resfriado común".

La clave es la inmunicación de la población, en mayor medida a través de la vacuna. Pero una vez que se alcance el estado endémico, "es posible que la vacunación masiva ya no sea necesaria para salvar vidas", por lo que solo sería necesario vacunar a la población de riesgo, como ocurre actualmente con la gripe común.