El Estado administra 82.834 dosis de la vacuna de Pfizer y BioNTech

En el Estado ya se han administrado 82.834 dosis de la vacuna contra el Covid-19 de Pfizer y BioNTech, según ha informado este lunes el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

En concreto, en el Estado se han repartido se han repartido 718.575 dosis de vacuna, de las cuales 360.000 han sido recibidas este lunes por parte de las comunidades autónomas. "Todas están haciendo un esfuerzo para administrar las vacunas de forma progresiva", ha aseverado Illa.

Así, el ministro ha asegurado que el proceso de vacunación está "evolucionando correctamente" y esta misma semana se va a alcanzar una "velocidad de crucero" respecto a la administración de la vacuna en las comunidades autónomas.

No obstante, el ministro ha pedido "prudencia" a la ciudadanía, avisando de que hasta que la vacunación no avance y se inmunice a un grupo importante de la población "no podemos relajarnos".