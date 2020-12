Bruselas compra 100 millones de más de dosis de la vacuna de Pfizer

La Comisión Europea anunció este martes la compra de 100 millones de dosis adicionales de la vacuna de Pfizer y BioNTech, la única aprobada por el momento para inmunizar a los ciudadanos europeos.



"Tendremos por tanto 300 millones de dosis de esta vacuna, que ha sido evaluada como segura y eficaz. Vendrán más vacunas", escribió en Twitter la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sobre ese medicamento, que precisa dos dosis por individuo.







We decided to take an additional 100 million doses of the #BioNTech /@Pfizer vaccine, which is already being used to vaccinate people across the EU.



We will therefore have 300 million doses of this vaccine, which was assessed as safe and effective.



More vaccines will follow!