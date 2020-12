El PNV vota a favor de la Ley que regula la eutanasia

El Grupo Vasco EAJ-PNV ha votado hoy a favor de la Ley que regula la eutanasia. Como ya hicieron en Comisión, los diputados jeltzales han apoyado esta norma por considerar que "la exigencia de dignidad y derechos cuando se padecen graves enfermedades incurables e invalidantes, y cuando se está al final de la vida, requiere un soporte legal claro y una mejor adecuación de los sistemas de salud, social, socio-sanitario y educativo para dar la mejor respuesta a esta situación".



Así, y tal y como ha explicado el diputado jeltzale Joseba Agirretxea, tras considerar que el texto final "es sólido, con garantías y seguridad tanto para pacientes como para profesionales, con la observancia de la objeción de conciencia como derecho y a su vez con la obligación de los poderes públicos de atender la demanda libre y sin coacciones del ciudadano", EAJ-PNV ha apoyado la norma porque "es necesaria, oportuna y beneficiosa en el actual contexto".





??El Grupo Vasco vota a favor de la Ley de Eutanasia. @jagirretxea la ha calificado de "necesaria y oportuna en el actual contexto".?? pic.twitter.com/9jBUO0GdbS — EAJ-PNV Congreso (@EAJPNV_Congreso) December 17, 2020

En este sentido, Agirretxea ha asegurado que la sociedad actual, "abierta y avanzada", está "preparada para afrontar y resolver con total normalidad este tipo de situaciones" y el PNV, "como partido democrático plural, participativo, aconfesional y humanista, abierto al progreso y a todos los movimientos de avance que mejoren la calidad de vida de las personas, considera necesario y oportuno legislar para garantizar desde la Administración una atención adecuada durante elde todas aquellas personas que desde su más profundo sufrimiento así lo reclamen".Agirretxea ha aprovechado su intervención para pedir "no frivolizar ni hacer demagogia ante algo tan serio y profundo", y para reclamar "empatía con el sufrimiento y con el dolor". Así, ha recordado a personas que, como, "se fueron sin poder tener un final como el que reclamaban"Por último, Agirretxea ha recordado, como ya hiciera en otros debates plenarios, una frase de un poeta que considera "acertadísima" para este debate: "Qué bello es vivir y poder hacerlo; qué malo es querer vivir y no poder hacerlo. Pero, seguramente,y además no poder hacerlo".