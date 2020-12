¿Puedo hacer deporte en grupo? Resolvemos las dudas sobre práctica deportiva

La práctica deportiva está generando también muchas dudas con la entrada en vigor de las nuevas medidas 'anticovid'. ¿Es obligatoria todavía la mascarilla?¿Puedo practicar deporte en grupo?... Estas y otras cuestiones las resuelve el Gobierno vasco en el documento que destallamos a continuación. Lakua aclara que este documento "es meramente interpretativo y en ningún caso sustituye al contenido del decreto publicado en el correspondiente boletín oficial. Las dudas de la población vasca se canalizarán, como se ha realizado hasta ahora, a través del canal de atención ciudadana ZUZENEAN.

¿Puedo realizar deporte en grupo?

- Solo se podrá practicar deporte de manera individual, quedando suspendida cualquier tipo de actividad deportiva en grupo, tanto en entrenamiento como en competición. Se podrán realizar:–Los entrenamientos y competiciones deportivas de los equipos inmersos en competición profesional o semi-profesional.–Los entrenamientos del deporte federado, que podrán realizarse en grupos de seis personas como máximo. –Los cursos o actividades programadas en gimnasios, clubs deportivos, piscinas y polideportivos, siempre que se realicen en su caso con mascarilla, en grupos máximos de seis personas y estando limitado el aforo al 40 por ciento de la capacidad.

¿Se puede salir a correr o andar en bicicleta en grupo?

- No.

¿Puedo quitarme la mascarilla mientras hago deporte de forma individual en entornos urbanos?

- No. Toda actividad física y deportiva en entornos urbanos y de gran concurrencia deberá realizarse con mascarilla. Se exceptuará el uso de la mascarilla en momentos extraordinarios de actividad física intensa. La mascarilla no será obligatoria en paseos por la montaña o medio natural no concurridos.

¿Es obligatorio el uso de mascarilla para la actividad física y el deporte?

- En las actividades deportivas en grupo autorizadas por el Decreto, como son las programadas en cursos, gimnasios, polideportivos... El uso de mascarilla es obligatorio permantemente, salvo en momentos extraordinarios de actividad física intensa.En la actividad física al aire libre es obligatorio el uso de mascarilla en entornos urbanos o de gran concurrencia de personas. La mascarilla no es obligatoria en paseos por la montaña.

¿Te puedes desplazar a otro municipio del propio Territorio Histórico para la práctica de actividad físicaal aire libre?

- Sí, puedes desplazarte a cualquier municipio de tu Territorio Histórico para la práctica de actividad física al aire libre.

¿Se permite la utilización de los vestuarios y zonas de duchas?

- Sí, con una ocupación del 30% de su aforo máximo. Estará permitida así mismo la utilización de duchas siempre que su uso sea individual. El uso de la mascarilla será obligatorio excepto en el momento de la ducha y se respetará en todo momento la distancia de seguridad entre personas usuarias. Los vestuarios deberán ventilarse de manera continua durante su uso y, además, antes de su apertura y después de su cierre. Si la ventilación es mecánica, se deberá maximizar la entrada de aire exterior y evitar la recirculación del aire.

¿Qué se entiende como deportista semiprofesional?

- Son deportistas que participan en las diferentes competiciones estatalese internacionales del calendario oficial, así como las competiciones de máximo nivel organizadas por la federación vasca correspondiente, todas ellas en categoría absoluta y en la categoría inferior a la absoluta que les corresponda en competiciones de nivel estatal o internacional. En este apartado quedan incluidas las competiciones de deportes autóctonos de máximo nivel de categoría absoluta.

¿Puedo ir a realizar una actividad deportiva al polideportivo de otra localidad?

- Hasta el 23 de diciembre puedes desplazarte a cualquier localidad dentro del Territorio Histórico de residencia. Desde el 23 de diciembre a cualquier localidad de la CAE, siempre que trate de una actividad deportiva individual o forme parte de las excepciones previstas en el Decreto.

¿Está permitida la actividad cinegética en todas sus modalidades, así como la práctica de la pesca fluvial y marítima, deportiva y recreativa, en todas sus modalidades?

- Sí, hasta el 23 de diciembre está permitida en todos los municipios del Territorio Historico de residencia. También está permitida esta práctica en el municipio colindante de tránsito habitual de otro Territorio Histórico. Desde el 23 de diciembre se permiten los desplazamientos a cualquier localidad de la CAE.En cualquier caso, debe respetarsesiemprela distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros y es obligatorio el uso de la mascarilla.

¿Puedo asistir como publico a un evento deportivo?

- No. Queda prohibida la asistencia de público a eventos deportivos.

¿Puedo realizar deporte en la sala de máquinas de un gimnasio?

- Sí, de forma individual, con uso de mascarilla, manteniendo la distancia de seguridad y respetando el aforo máximo permitido en el recinto.

¿Se pueden impartir clases o actividades de manera grupal?

- Se podrán realizar sólo los cursos o actividades programadas en gimnasios, clubs deportivos, piscinas y polideportivos, siempre que se realicen en su caso con mascarilla, exceptuando los momentos extraordinarios de actividad física intensa, en grupos máximo de 6 personas y estando limitado el aforo al 40 por ciento de la capacidad.6

¿En una clase puede haber más de un grupo a la vez?

- Sí, siempre que no se supere el aforo máximo del 40%, se utilice mascarilla, exceptuando los momentos extraordinarios de actividad física intensa, se respete la distancia entre grupos, estos estén bien delimitados y no exista contacto entre los mismos.

¿Puede competir un o una deportista federada?

- No, se mantiene suspendida toda competición que no sea considerada como profesional o semiprofesional de acuerdo con los puntos anteriores.

¿Qué actividades pueden realizar los y las escolares?

- Se mantienen suspendidas todas las actividades de deporte escolar, es decir todas aquellas actividades deportivas dirigidas a escolares de entre 6 y 16 años que se desarrollan en el horario extraescolar, incluyendo las organizadas por los centros escolares, clubes deportivos, gimnasios, ayuntamientos y cualquier otra entidad organizadora. Quedan exceptuados, los y las deportistas en edad escolar que tengan licencia federada nacidos en los años 2005 y 2006.

¿Y la competición?

- Todas las competiciones dirigidas a deportistas en edad escolar, incluidas las federadas, están suspendidas.