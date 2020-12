Los hosteleros salen a la calle en el primer día de reapertura

Cientos de hosteleros vascos han vuelto a salir este sábado a la calle para pedir ayudas suficientes para su sector, fuertemente castigado por la pandemia de covid-19, coincidiendo con la reapertura de muchos bares y restaurantes tras permanecer cerrados más de un mes.

Convocadas por la plataforma de profesionales SOS Ostalaritza, se han desarrollado manifestaciones con dicho fin en las tres capitales de la CAV

En Bilbao, cientos de personas han marchado por la Gran Vía de la ciudad desde las 17.30 horas tras una pancarta en demanda de "soluciones dignas" para el sector entre gritos reivindicativos, bocinazos y lanzamiento de cohetes.

Precedía la marcha una veintena de taxis con pegatinas en sus cristales en apoyo a los hosteleros, que reclaman ayudas tras verse obligados a cerrar.

"Lo que no pueden hacer es, como han hecho a muchos compañeros, cerrarles un jueves con setenta chuletones en el congelador, que van fuera", en espera de que se permita de nuevo abrir "porque esta vez ha sido mes y medio, la anterior fueron tres, y esperemos que no haya más", se lamentaba Gorka del Campo, un hostelero de Basauri, participante en la manifestación.

En Donostia, alrededor de 500 manifestantes han elevado un SOS para el sector, que ha estado apoyado en esta marcha por proveedores y distribuidores que han hecho sonar las bocinas de sus vehículos.

Los participantes, que han salido del Boulevard donostiarra, ha desfilado por el centro de la ciudad tras varias pancartas con lemas, en euskera y castellano, como "Rescate ya", "Sin rescate, todos desaparecemos" y "259 noches cerrados, indemnizaciones ya".

La mayoría han portado carteles con el eslogan "SOS Ostalaritza" durante todo el trayecto, en el que se han coreado distintas consignas, aunque la principal ha sido "Ostalaritza, aurrera!".

Tras permanecer más de un mes cerrados, muchos hosteleros vascos han reabierto este sábado sus negocios con limitaciones de horario y aforo que disgustan al sector.

Otros muchos no lo han hecho por no verlo viable, no haber tenido tiempo suficiente para poner al día sus negocios o impedirlo la evolución de la pandemia en los municipios en los que se ubican sus establecimientos.

Los que han levantado la persiana deben cerrarla a las ocho de la tarde y pueden utilizar el 100% de aforo en terrazas y el 50% en el interior. Además, el cliente no puede consumir en la barra y sólo puede retirarse la mascarilla en el momento de la ingesta.

Según resolución del Gobierno casco, no han podido abrir los locales de hostelería y restauración de los municipios de más de 5.000 habitantes que en la actualidad cuentan con una tasa de incidencia igual o superior a los 500 casos por 100.000 habitantes en 14 días. Los municipios afectados son Arrigorriaga y Ermua en Bizkaia; y los guipuzcoanos de Eibar, Arrasate y Ordizia.

Asimismo, el departamento de Salud ha acordado no permitir la apertura de la hostelería en las localidades alavesas de Aramaio, Iruña de Oca, Ribera Baja y Zuia, que tienen una población inferior a los 5.000 habitantes pero su situación epidemiológica requiere, según el Gobierno vasco, la no apertura de los bares y restaurantes.

Esta situación ha provocado el enfado de hosteleros afectados como los de Ermua, que después de poner a punto sus negocios y realizar pedidos para reabrir hoy se enteraron a primera hora de la tarde de ayer que no podían hacerlo.

En señal de protesta, un grupo de ellos inició anoche un encierro por turnos y con carácter indefinido en un bar de la localidad y ha iniciado la recogida de firmas entre los vecinos en apoyo al sector.

En Araba, la organización empresarial SEA Hostelería estima que han abierto hoy el 80% de los establecimientos alaveses. En una de las zonas de "poteo" con más afluencia de Gasteiz, la calle Cuchillería, se va a mantener la fotografía de las últimas semanas tanto hoy como mañana con las persianas de la hostelería bajadas con el fin de evitar una "avalancha" de clientes que les puedan señalar como foco de contagio de la covid-19.

Tampoco en Gipuzkoa han abierto todos los bares. Según una encuesta de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Gipuzkoa, el 74,32 % tiene previsto abrir y de ellos, el 92,73 % este sábado y el resto en los próximos días.